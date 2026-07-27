AÖF yaz okulu sınav tarihi açıklandı! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün 7 bölgemizde de sağanak bekleniyor. Meteoroloji tarafından 35 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm verilerek yağış uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, yurdun kuzey ve batısında hissedilir derecede azalacak. İşte alarm verilen kentlerimiz ve yur... Daha Fazla Göster

MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün 7 bölgemizde de sağanak bekleniyor. Meteoroloji tarafından 35 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm verilerek yağış uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, yurdun kuzey ve batısında hissedilir derecede azalacak. İşte alarm verilen kentlerimiz ve yurtta hava durumu... (AA) Daha Az Göster