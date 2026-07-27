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        Haberler Bilgi Gündem AÖF yaz okulu sınav tarihi açıklandı! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        AÖF yaz okulu sınav tarihi açıklandı! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için yaz okulu sürecinde geri sayım sürüyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci, yaz okulu sınavının hangi tarihte gerçekleştirileceğini ve sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Özellikle mezuniyetini hızlandırmak ya da başarısız olduğu dersleri tamamlamak isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. İşte 2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine ilişkin son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 12:46 Güncelleme:
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        1

        AÖF yaz okulu takvimi öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Yaz okuluna kayıt yaptıran adaylar, sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek ve sınava girecekleri okul ile salon bilgilerini içeren giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Anadolu Üniversitesi akademik takvimi doğrultusunda şekillenen süreçte, sınav öncesi tüm ayrıntılar araştırılırken "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?", "Sınav giriş yerleri açıklandı mı?" soruları da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

        Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        29 Haziran’da başlayan yaz okulu süreci, sınavın yapılmasıyla birlikte 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

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        AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        AÖF yaz okulu sınavına ait fotoğraflı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgeler, sınav tarihinden yaklaşık 1 hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak.

        Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği il ve ilçe ile bina, salon, sıra numarası, oturum tarihi ve saat bilgileri yer alacak. Öğrenciler, belgelerinde belirtilen sınav merkezi ve oturum dışında sınava kabul edilmeyecek.

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        AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvimde, yaz okulu sınav sonuçlarının duyurulacağı tarihe yer verilmedi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılması öngörülüyor.

        Öğrencilerin sonuç tarihine ilişkin gelişmeler için üniversitenin resmi internet sitesi ile duyuru kanallarını takip etmeleri önem taşıyor.

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