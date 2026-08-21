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        Haberler Bilgi AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, bu hafta sonu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, bu hafta sonu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. Sınava kısa süre kala öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgeleri yayımlanırken, adayların sınava katılacağı bina, salon ve merkez bilgileri de belli oldu. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler şimdi sınav tarihi, uygulama süreci ve giriş belgelerine erişim ekranını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır ve sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        AÖF yaz okulu sınavı öncesinde öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adayların sınava gireceği okul, salon ve bina bilgileri netleşti. Sınava hazırlanan öğrenciler bir yandan son çalışmalarını yaparken bir yandan da sınav takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek, sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir ve sınav merkezi bilgilerine nereden ulaşılır? İşte AÖF yaz okulu sınavına ilişkin merak edilenler…

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, BU HAFTA SONU MU?

        Anadolu Üniversitesi’nin 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak.

        Türkiye programlarında yürütülen yaz okulu dönemi de aynı gün gerçekleştirilecek sınavla birlikte sona erecek.

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        AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ ERİŞİME AÇILDI

        Anadolu Üniversitesi, 2025-2026 Yaz Okulu Sınavı için giriş belgelerini öğrencilerin erişimine sundu. Belgede adayların sınava gireceği il ve ilçe bilgileriyle birlikte bina, salon, sıra numarası, sınav günü ve saati gibi ayrıntılar yer alıyor.

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        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgilerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edebilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgesini açan adaylar, bina, salon ve sıra numarası gibi ayrıntıları görüntüleyebilecek.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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        #AÖF
        #yaz okulu
        #sınavı
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