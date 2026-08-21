AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, bu hafta sonu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF yaz okulu sınavı öncesinde öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adayların sınava gireceği okul, salon ve bina bilgileri netleşti. Sınava hazırlanan öğrenciler bir yandan son çalışmalarını yaparken bir yandan da sınav takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek, sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir ve sınav merkezi bilgilerine nereden ulaşılır? İşte AÖF yaz okulu sınavına ilişkin merak edilenler…