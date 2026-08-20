AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN? 2026 AÖF yaz okulu sınavı hangi gün, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulunda sınav heyecanı başladı. Sınava girecek öğrenciler için giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte sınav merkezi, bina ve salon bilgileri de belli oldu. Adaylar şimdi hem yaz okulu sınavının yapılacağı tarihi hem de sınav giriş belgelerine hangi kanaldan ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman gerçekleştirilecek, bu hafta sonu mu, sınav yeri nasıl öğrenilecek ve giriş belgesi nereden alınacak? İşte yaz okulu sınavına ilişkin bilinmesi gerekenler…