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        Haberler Bilgi AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN? 2026 AÖF yaz okulu sınavı hangi gün, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN? 2026 AÖF yaz okulu sınavı hangi gün, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yaz okulu sınavı yaklaşırken, sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Belgelerin yayımlanmasıyla birlikte adayların sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri belli oldu. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan sınav tarihini araştırırken diğer yandan giriş belgelerine nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı hangi gün yapılacak, bu hafta sonu mu, sınav yeri ve giriş belgesi nereden görüntülenebilecek? İşte sınav sürecine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 13:19 Güncelleme:
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulunda sınav heyecanı başladı. Sınava girecek öğrenciler için giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte sınav merkezi, bina ve salon bilgileri de belli oldu. Adaylar şimdi hem yaz okulu sınavının yapılacağı tarihi hem de sınav giriş belgelerine hangi kanaldan ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman gerçekleştirilecek, bu hafta sonu mu, sınav yeri nasıl öğrenilecek ve giriş belgesi nereden alınacak? İşte yaz okulu sınavına ilişkin bilinmesi gerekenler…

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, BU HAFTA SONU MU?

        Anadolu Üniversitesi’nin 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak.

        Türkiye programlarında yürütülen yaz okulu dönemi de aynı gün gerçekleştirilecek sınavla birlikte sona erecek.

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        AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

        Anadolu Üniversitesi, 2025-2026 Yaz Okulu Sınavı için giriş belgelerini öğrencilerin erişimine sundu. Belgede adayların sınava gireceği il ve ilçe bilgileriyle birlikte bina, salon, sıra numarası, sınav günü ve saati gibi ayrıntılar yer alıyor.

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        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULANIR?

        Öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgilerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edebilecek. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgesini açan adaylar, bina, salon ve sıra numarası gibi ayrıntıları görüntüleyebilecek.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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        #AÖF
        #yaz okulu
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