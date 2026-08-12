AÖF Yaz Okulu sınavları ne zaman? Açıköğretim Fakültesi 2026 AÖF sınav giriş belgesi ve sınav yerleri sorgulama ekranı
Anadolu Üniversitesi (AÖF) Yaz Okulu sınavı tarihleri, 2026 AÖF akademik takvimi ile netlik kazandı. Ağustos ayında gerçekleştirilecek AÖF Yaz Okulu sınav giriş belgeleri 7 Ağustos'ta adayların erişimine açılmıştı. Öğrenciler AÖF Yaz Okulu sınav giriş belgelerine https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ öğrenci ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. İşte, 2026 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve Yaz Okulu sınav tarihleri…
AÖF Yaz Okulu sınav tarihi ve sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim alan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecek 2025-2026 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınavları öncesinde “AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri ne zaman?” araştırmaları hız kazandı. Adaylar, AÖF Yaz Okulu sınav giriş belgelerini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihleri…
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Yaz okulu eğitim dönemi de sınavın gerçekleştirileceği 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sona erecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Yaz Okulu Sınavı için giriş belgelerini yayımladı. Sınava katılacak öğrenciler, belgelerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyerek sınav yeri ve oturum bilgilerine ulaşabilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
AÖF yaz okulu sınavına girecek öğrenciler, sınav merkezi bilgilerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini görüntüleyerek sınava katılacakları bina ve salon bilgilerine erişebiliyor.