AÖF Yaz Okulu sınav tarihi ve sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim alan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecek 2025-2026 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınavları öncesinde “AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri ne zaman?” araştırmaları hız kazandı. Adaylar, AÖF Yaz Okulu sınav giriş belgelerini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihleri…