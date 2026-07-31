ATA AÖF öğrencileri, bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Yaz okulu ve bütünleme sınavlarına katılacak adaylar, sınav merkezi bilgilerini ve oturum saatlerini öğrenmek için ATA AÖF sistemine giriş yapıyor. Fakülte tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi, adayların sınava katılabilmesi için zorunlu belgeler arasında yer alıyor. Bu nedenle öğrencilerin sınav öncesinde belgelerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar…