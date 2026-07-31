ATA AÖF bütünleme ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve bütünleme sınavları öncesinde öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Binlerce öğrenci, bütünleme sınavının yapılacağı tarih, sınav saatleri ve sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. ATA AÖF tarafından yayımlanan akademik takvim doğrultusunda sınav süreci netleşti. Adaylar, sınav giriş belgelerini öğrenci bilgi sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav günü öğrencilerin belgeleriyle birlikte kimliklerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? İşte ATA AÖF bütünleme sınavına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
ATA AÖF öğrencileri, bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Yaz okulu ve bütünleme sınavlarına katılacak adaylar, sınav merkezi bilgilerini ve oturum saatlerini öğrenmek için ATA AÖF sistemine giriş yapıyor. Fakülte tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi, adayların sınava katılabilmesi için zorunlu belgeler arasında yer alıyor. Bu nedenle öğrencilerin sınav öncesinde belgelerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar…
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
I.Oturum 1 Ağustos 2026 09:30
II.Oturum 1 Ağustos 2026 14:00
III.Oturum 2 Ağustos 2026 15:00
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri erişime açıldı.
Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz.
SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER
- Sınav Giriş Belgesi
- Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesi)
- Kurşun kalem ve silgi
Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.
Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.
Cevap kâğıdınızdaki kitapçık türünün kodlanmaması, eksik/yanlış kodlanması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Cevap kâğıdında belirtilen alanlar dışında işaretleme yapmayınız.