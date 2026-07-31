Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF bütünleme ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir?

        ATA AÖF bütünleme ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu ve bütünleme sınavları öncesinde öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Binlerce öğrenci, bütünleme sınavının yapılacağı tarih, sınav saatleri ve sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. ATA AÖF tarafından yayımlanan akademik takvim doğrultusunda sınav süreci netleşti. Adaylar, sınav giriş belgelerini öğrenci bilgi sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav günü öğrencilerin belgeleriyle birlikte kimliklerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? İşte ATA AÖF bütünleme sınavına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 23:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ATA AÖF öğrencileri, bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Yaz okulu ve bütünleme sınavlarına katılacak adaylar, sınav merkezi bilgilerini ve oturum saatlerini öğrenmek için ATA AÖF sistemine giriş yapıyor. Fakülte tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi, adayların sınava katılabilmesi için zorunlu belgeler arasında yer alıyor. Bu nedenle öğrencilerin sınav öncesinde belgelerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

        2

        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        I.Oturum 1 Ağustos 2026 09:30

        II.Oturum 1 Ağustos 2026 14:00

        III.Oturum 2 Ağustos 2026 15:00

        3

        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

        1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri erişime açıldı.

        Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz.

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER

        - Sınav Giriş Belgesi

        - Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesi)

        - Kurşun kalem ve silgi

        Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.

        Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.

        Cevap kâğıdınızdaki kitapçık türünün kodlanmaması, eksik/yanlış kodlanması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

        Cevap kâğıdında belirtilen alanlar dışında işaretleme yapmayınız.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Gül Nihal Akçal'ın (49), tartıştığı emlakçı Enes Vasfi Yerlikaya'yı (39) tabancayla vurarak öldürüp intihar ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Cem Küçük tutuklandı
        Cem Küçük tutuklandı
        KKTC'den AB'ye net mesaj
        KKTC'den AB'ye net mesaj
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Türk yönetmen çekecek
        Türk yönetmen çekecek
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası