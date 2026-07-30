ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler için bütünleme sınavı süreci başladı. Başarısız oldukları derslerden yeniden sınava girecek adayların beklediği sınav giriş belgeleri OBS üzerinden yayımlandı. Öğrenciler, sınav merkezi ve salon bilgilerine obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecek. Peki 2026 ATA AÖF bütünleme sınavları hangi tarihte ve saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınacak? İşte oturum takvimi ve belge sorgulama sürecine ilişkin ayrıntılar…
ATA AÖF öğrencilerinin merakla beklediği bütünleme sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Dönem sonunda başarısız oldukları dersler için yeniden sınava katılacak öğrenciler, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini OBS üzerinden görüntüleyebiliyor. Belgelere obs.atauni.edu.tr adresinden erişim sağlanırken sınav tarihleri ve oturum saatleri de araştırılmaya devam ediyor. Peki 2026 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman ve saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi sistemden nasıl alınacak? İşte sınav takvimi ve belge sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar…
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF 2026 bütünleme sınavlarının birinci oturumu 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 09.30’da, ikinci oturumu aynı gün saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
Üçüncü ve son oturum ise 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 15.00’te yapılacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri erişime açıldı.
Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz.
BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Bütünleme Sınavı 01-02 Ağustos 2026 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacaktır.
Sınav giriş belgenize OBS, ÖYS ve ATAAÖF Mobil Uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.
Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Ders başarı notu hesaplanırken Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70'tir. (Uygulamalı dersler hariç.)
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir.
SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER
- Sınav Giriş Belgesi
- Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesi)
- Kurşun kalem ve silgi
Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.
Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.
Cevap kâğıdınızdaki kitapçık türünün kodlanmaması, eksik/yanlış kodlanması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Cevap kâğıdında belirtilen alanlar dışında işaretleme yapmayınız.