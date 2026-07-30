ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır?

ATA AÖF öğrencilerinin merakla beklediği bütünleme sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Dönem sonunda başarısız oldukları dersler için yeniden sınava katılacak öğrenciler, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini OBS üzerinden görüntüleyebiliyor. Belgelere obs.atauni.edu.tr adresinden erişim sağlanırken sınav tarihleri ve oturum saatleri de araştırılmaya devam ediyor. Peki 2026 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman ve saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi sistemden nasıl alınacak? İşte sınav takvimi ve belge sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar…