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        Haberler Bilgi Gündem Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de! Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi listesi açıklandı

        Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de! Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi listesi açıklandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Karar kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin general ve amiral terfi listeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Terfiler, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlendi. Kara Kuvvetleri'nde çok sayıda general ve albay bir üst rütbeye yükselirken, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde de önemli terfiler gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan listeler, kamuoyu ve askeri personel tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre kimler terfi etti? İşte Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2026 terfi listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 01:03 Güncelleme:
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        5 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terfi listesi belli oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan çok sayıda general, amiral ve albayın bir üst rütbeye yükselmesine karar verildi. Terfilerin 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı. Yayımlanan listelerde orgeneral, korgeneral, tümgeneral, tümamiral ve tuğgeneral rütbelerine yükselen isimler yer aldı. Peki, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre kimler terfi etti? İşte 2026 Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi listesinde yer alan isimler...

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        KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TERFİ LİSTESİ AÇIKLANDI

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda çok sayıda personelin terfisi onaylandı.

        Karar kapsamında;

        2 tümgeneral korgeneralliğe,

        14 tuğgeneral tümgeneralliğe,

        Çok sayıda albay ise tuğgeneralliğe terfi etti.

        Terfiler 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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        DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TERFİ LİSTESİ

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yayımlanan terfi listesine göre;

        2 tümamiral koramiralliğe,

        4 tuğamiral tümamiralliğe,

        Çok sayıda deniz kurmay albay ve albay tuğamiralliğe yükseltildi.

        Kararlar 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

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        HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TERFİ LİSTESİ

        Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da önemli terfiler gerçekleşti.

        Yayımlanan listeye göre;

        1 korgeneral orgeneralliğe,

        1 tümgeneral korgeneralliğe,

        1 tuğgeneral tümgeneralliğe,

        Çok sayıda hava pilot kurmay albay ve albay tuğgeneralliğe terfi etti.

        Terfiler, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

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