5 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terfi listesi belli oldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan çok sayıda general, amiral ve albayın bir üst rütbeye yükselmesine karar verildi. Terfilerin 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı. Yayımlanan listelerde orgeneral, korgeneral, tümgeneral, tümamiral ve tuğgeneral rütbelerine yükselen isimler yer aldı. Peki, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre kimler terfi etti? İşte 2026 Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi listesinde yer alan isimler...