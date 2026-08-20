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        Haberler Bilgi Gündem ATV uydu frekans ayarları 2026: Türksat 4A ATV yeni frekans ayarı nasıl yapılır?

        ATV uydu frekans ayarları 2026: Türksat 4A ATV yeni frekans ayarı nasıl yapılır?

        ATV uydu frekans bilgileri, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek Trabzonspor - Ferencvaros maçı öncesinde maçı canlı izlemek isteyenler ATV frekans ayarlarını kontrol ediyor. ATV'nin yeni uydu frekans bilgileriyle birlikte kanal arama işleminin nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Türksat uydusu üzerinden ATV yayınını takip eden izleyiciler, doğru frekans değerlerini girerek kanalı yeniden televizyonlarına ekleyebiliyor. Peki Türksat 4A yeni ATV frekans ayarı nasıl yapılır? Trabzonspor - Ferencvaros maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte ATV güncel frekans bilgileri ve kanal ayarlama adımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        1

        ATV uydu frekans bilgileri, özellikle önemli maç yayınları öncesinde izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Televizyonunda ATV kanalını bulamayan veya yayın sinyalinde sorun yaşayan izleyiciler, yeni ATV frekans bilgileriyle kanal arama işlemi yapmak istiyor. Bu kapsamda ATV'nin Türksat üzerinden kullandığı yeni frekans bilgileri merak ediliyor. Peki Türksat 4A yeni ATV frekans ayarı nasıl yapılır? Trabzonspor - Ferencvaros maçı şifresiz nasıl, nereden izlenir? İşte ATV güncel frekans bilgileri ve Trabzonspor - Ferencvaros maçı canlı yayın bilgisi...

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        ATV FREKANS BİLGİLERİ 2026

        ATV, 16 Ağustos 2026 itibarıyla yeni yayın frekanslarını devreye aldı. ATV'nin resmi frekans bilgilerinde yeni yayın için frekans 12.207 MHz, polarizasyon yatay (Horizontal), sembol oranı 27500 ve FEC değeri 3/4 olarak açıklandı. Yayın standardı ise DVB-S2 8PSK olarak belirtiliyor.

        ATV'yi yeni frekans üzerinden izlemek isteyen izleyiciler uydu alıcısının kanal arama bölümüne girerek ilgili değerleri manuel şekilde ekleyebilir.

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        ATV YENİ UYDU FREKANSI NASIL AYARLANIR?

        ATV frekans ayarını yapmak için öncelikle televizyon veya uydu alıcısının menüsünden kanal arama, uydu kurulumu ya da manuel arama bölümüne girilmesi gerekiyor. Ardından Türksat uydusu seçilerek yeni transponder bilgileri ilgili alanlara girilmeli.

        ATV için kullanılacak güncel değerler şöyle:

        Frekans: 12207 MHz

        Polarizasyon: Yatay (H)

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 3/4

        Modülasyon: DVB-S2 8PSK

        Bilgiler kaydedildikten sonra "TP Ara", "Manuel Arama" veya cihazın menüsünde bulunan benzer arama seçeneği kullanılarak kanal taraması başlatılabilir. Arama tamamlandığında ATV, kanal listesine eklenir.

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        TKGS ÖZELLİĞİ OLAN CİHAZLARDA ATV AYARI

        Televizyon veya uydu alıcısında TKGS özelliği bulunuyorsa kullanıcıların manuel frekans girmesine gerek kalmayabilir. ATV'nin açıklamasına göre TKGS destekli cihazlar yeni kanal listesini otomatik olarak güncelleyebiliyor. TKGS özelliği bulunmayan cihazlarda ise yeni frekans değerlerinin girilerek yeniden tarama yapılması gerekiyor.

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        TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

        Trabzonspor - Ferencvaros maçı ATV üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Televizyonunda ATV kanalı bulunmayan izleyicilerin ise yukarıda yer alan güncel frekans bilgileriyle kanal taraması yapması mümkün. Frekans ayarı tamamlandıktan sonra ATV kanal listesine eklenecek ve maç yayını takip edilebilecek.

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        #frekans
        #tv yeni uydu frekans
        #trabzonspor
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