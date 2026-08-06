BEKÇİ ALIMI 2026 || Bekçi alımı ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı, şartları neler?
Bekçi alımı 2026 son dakika gelişmeleri, çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak yeni bekçi alımı ilanı kapsamında "Bekçi alımı ne zaman yapılacak?", "2026 bekçi alımı başvuruları başladı mı?" ve "Bekçi olma şartları neler?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Resmi ilanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru takvimi, kontenjan sayısı, yaş ve eğitim şartları gibi tüm ayrıntılar belli olacak. İşte 2026 bekçi alımı başvuru tarihine ve güncel şartlara ilişkin son durum…
Bekçi alımı ilanı için araştırmalar sürerken, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi açıklamalar binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor. "Bekçi alımı 2026 ne zaman?", "Bekçi alımı başvuruları başladı mı?", "Bekçi alımı şartları değişti mi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni ilanla birlikte başvuru tarihleri, kontenjan dağılımı, il bazlı alım detayları ve güncel başvuru şartlarının netlik kazanması beklenirken, adaylar resmi duyuruları yakından takip ediyor. İşte 2026 bekçi alımı son dakika gelişmeleri ve başvuru sürecine ilişkin merak edilenler…
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN VE BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Henüz İçişleri Bakanlığı veya Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2026 yılı dönemsel bekçi alımı kontenjanı ve takvimi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
BEKÇİLİK ALIMI 2026 ŞARTLARI NE?
İçişleri Bakanlığının çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayınlanan yeni düzenle gereğince; erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.
Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini yine korudu. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartı korunurken, kamu haklarından mahrum olmama ve silahlı görev yapmaya engel durumunun bulunmaması kriterleri de devam edecek. Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.
ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2026 yılının Ocak ayında 9/1 kademesinde görev yapan bekçilerin maaşı 66 bin 558 TL seviyesinde bulunuyordu. Temmuz ayında yapılan maaş artışıyla birlikte bu tutar güncellenerek 75.556,64 TL’ye yükseldi. Böylece yılın ikinci yarısında bekçi maaşlarında dikkat çeken bir artış gerçekleşmiş oldu.