Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynanacak. Sezonun ilk haftalarında puan mücadelesi veren iki takım, sahadan avantajlı ayrılmak için mücadele edecek. Beşiktaş, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Eyüpspor ise güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak deplasmandan puanla dönmek istiyor. Peki Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Eyüpspor maçının başlama saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'ler...