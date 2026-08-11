BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ: Beşiktaş Hradec Kralove UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Hradec Kralove rövanşı için geri sayım başladı. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa yolculuğuna devam edebilmek adına kritik mücadelede rakibini TÜPRAŞ Stadı'nda ağırlayacak. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Mücadele hangi kanaldan yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte karşılaşmaya dair merak edilen ayrıntılar...
Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Kralove’yi İstanbul’da konuk edecek. TÜPRAŞ Stadı’nda oynanacak kritik karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarların gözü maç programına çevrildi. İlk düdüğün ne zaman çalacağı, mücadelenin hangi ekrandan takip edilebileceği ve yayının şifreli olup olmayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove maçı hangi gün ve saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadele öncesi öne çıkan yayın ve maç bilgileri...
BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Hradec Kralove karşılaşması, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Urs Schnyder yönetecek. Schnyder’in yardımcılıklarını ise Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.
BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Beşiktaş - Hradec Kralove karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca tv100 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE PLAY-OFF TURUNDA RAKİBİ KİM OLACAK?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna adını yazdırması durumunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi Dinamo Zagreb 5-0 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etmişti.
Hradec Kralove karşısında ilk maçtan 1-0’lık üstünlükle dönen siyah-beyazlılar, rövanşta alacağı her türlü galibiyet veya beraberlikle tur atlayacak. Beşiktaş’ın 90 dakika sonunda sahadan 1-0 mağlup ayrılması halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek.