BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ: Beşiktaş Hradec Kralove UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Kralove’yi İstanbul’da konuk edecek. TÜPRAŞ Stadı’nda oynanacak kritik karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarların gözü maç programına çevrildi. İlk düdüğün ne zaman çalacağı, mücadelenin hangi ekrandan takip edilebileceği ve yayının şifreli olup olmayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove maçı hangi gün ve saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadele öncesi öne çıkan yayın ve maç bilgileri...