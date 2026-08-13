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        Haberler Bilgi Beşiktaş nasıl tur atlar, beraberlik yeterli mi? Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse ne olur, nereye gider? Beşiktaş’ın tur ihtimalleri ve rakipleri!

        Beşiktaş nasıl tur atlar, beraberlik yeterli mi? Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse ne olur, nereye gider? Beşiktaş’ın tur ihtimalleri ve rakipleri!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın tur ihtimalleri ve rakipleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Beşiktaş nasıl tur atlar, beraberlik yeterli mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde turu nasıl geçer, elenirse ne olur, nereye gider? İşte BJK'nin tur ihtimalleri ve kazanması ya da elenmesi halinde karşılaşacağı rakipler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 16:02 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda oynanan ilk maçı Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, skor ve taraftar avantajını kullanarak tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar ‘’Beşiktaş nasıl tur atlar, beraberlik yetiyor mu?’’ sorularına yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse ne olur, nereye gider? İşte Beşiktaş’ın tur atlama senaryoları…

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        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR, BERABERLİK YETİYOR MU?

        Beşiktaş, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak.

        Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

        Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.

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        BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ’NDEN ELENİRSE NE OLUR, NEREYE GİDER?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'unda devam edecek.

        Siyah-beyazlı ekip, Hradec Kralove'a elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorla eleyen Panathinaikos ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.

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        BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİBİ BELLİ!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u geçmesi durumunda play-off turu aşamasında rakibi de belli oldu.

        Siyah-beyazlılar, Çekya ekibini geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.

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