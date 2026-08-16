BEYAZ TV GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ 2026 | Beyaz TV güncel uydu frekansı ne oldu? Yeni Beyaz TV Türksat 4A frekans ayarı nasıl yapılır?
15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirilen Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçiş sonrası Beyaz TV'nin güncel uydu bilgileri araştırılmaya başlandı. Değişiklikle birlikte bazı cihazlarda frekans ayarlarının yeniden yapılması gerekiyor. TKGS özelliğine sahip televizyon ve uydu alıcılarında kanal bilgileri otomatik olarak güncellenirken, bu sistemi desteklemeyen cihazlarda yeni değerlerin manuel olarak girilmesi gerekiyor. Beyaz TV yayınını kesintisiz takip etmek isteyen izleyiciler ise güncel frekans, polarizasyon, Symbol Rate ve FEC Rate bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte Türksat 4A üzerinden Beyaz TV'yi izlemek için gerekli güncel uydu ayarları...
Uydu yayınlarında yapılan teknik güncelleme sonrası Beyaz TV’yi izleyenlerin cihazlarında yeni ayarlar gerekebiliyor. 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece Türksat 4A’ya geçilmesiyle birlikte kanalın frekans bilgileri de yeniden araştırılmaya başlandı. Beyaz TV yayınını sorunsuz şekilde takip etmek isteyen izleyiciler, frekansın yanı sıra polarizasyon, Symbol Rate ve FEC Rate değerlerini merak ediyor. Peki, Beyaz TV’nin yeni frekansı kaç, Türksat 4A uydu ayarları nasıl yapılır? İşte güncel yayın bilgileri…
BEYAZ TV HD
Frekans: 12.380 MHz
Polarizasyon: V – Dikey
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4
Uydu: Türksat 4A
FREKANS BİLGİLERİ NASIL DEĞİŞİR?
Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın
Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.
2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin
Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: Örneğin 12245 MHz
Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000
FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin
Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.
Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.
5. Kanal Taramasını Başlatın
Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.
Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.
Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme
Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.
Örnek olarak:
12380 MHz — Dikey (V) — 27500
12423 MHz — Yatay (H) — 30000
Bu frekanslardan uygun olanını girerek şebeke taramasını başlatabilir ve uydu alıcınızın desteklediği ölçüde güncel kanal listesinin otomatik olarak taranmasını sağlayabilirsiniz.
Not: Uydu alıcısının menü isimleri ve kumanda üzerindeki tuşlar marka ve modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca frekans bilgileri zaman içinde değişebileceğinden, işlem sırasında kanalın veya yayın platformunun güncel teknik bilgilerini kullanmanız gerekir.