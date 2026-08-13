BİM 14-16 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA | BİM Cuma ve Pazar indirimli aktüel ürünler neler? Elektrikli Bisiklet, Kablosuz Mini Yazıcı ve daha fazlası...
BİM'in ağustos ayına özel yeni aktüel ürün katalogları tüketicilerle buluştu. 11 Ağustos Salı günü satışa çıkan ürünlerin ardından bu kez gözler 14 ve 16 Ağustos tarihlerinde mağazalara gelecek indirimli ürünlere çevrildi. 14 Ağustos kataloğunda kadın şortlu takım, sıvı geçirmez alez, erkek boxer, kelebek kurutmalık, ütü masası, yoğurt süzme aparatı ve plastik raf ünitesi gibi birçok farklı ürün yer alıyor. 16 Ağustos Pazar günü ise elektrikli bisiklet, kablosuz mini yazıcı, televizyon, cep telefonu ve elektrikli süpürge başta olmak üzere çeşitli teknolojik ve elektronik ürünler satışa sunulacak. Peki, BİM'de 14-16 Ağustos tarihlerinde hangi ürünler raflarda olacak, fiyatlar ne kadar? İşte BİM 14-16 Ağustos aktüel ürün kataloğunun tam listesi…
BİM'in yeni hafta indirimleri belli oldu. 11 Ağustos Salı günü raflara çıkan kampanyalı ürünlerin ardından alışveriş tutkunlarının gündemine şimdi 14 ve 16 Ağustos tarihli aktüel kataloglar girdi. 14 Ağustos'ta kadın şortlu takım, sıvı geçirmez alez, erkek boxer, kelebek kurutmalık, ütü masası, yoğurt süzme aparatı ve plastik raf ünitesi gibi ev ve tekstil ürünleri satışta olacak. 16 Ağustos Pazar günü ise teknoloji ve elektronik ürünler öne çıkacak; elektrikli bisiklet, kablosuz mini yazıcı, televizyon, cep telefonu ve elektrikli süpürge gibi birçok ürün mağazalarda yerini alacak. Peki, BİM 14-16 Ağustos kataloğunda başka hangi ürünler var, fiyatlar ne kadar? İşte yeni haftanın dikkat çeken aktüel ürünlerinin tam listesi…
BİM 14 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 99 TL
Hobby Life Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 49 TL
Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 119 TL
Plastik Ürün Çeşitleri 29 TL
Desenli Plastik Tepsi Çeşitleri 89 TL
Plastik Raf Ünitesi 299 TL
Duvar Organizeri 119 TL
Okyanus Home Hazneli Rende 229 TL
Limon Sıkacaklı Süzgeç Seti 179 TL
Ekmek/Meyve Sepeti 69 TL
Yiyecek Saklama/Taşıma Kabı 159 TL
Fanus Sunumluk 199 TL
Borosilikat Cam Yoğurt Süzme Aparatı 299 TL
Çok Amaçlı Sepet 75 TL
Çok Amaçlı Sepet 89 TL
Bonera Tek Fiyat Emaye Tencere Çeşitleri 899 TL
Paşabahçe Elysia Kase Seti 329 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 699 TL
Bonera Wok Tava 249 TL
Kelepçeli Kek Kalıbı 229 TL
English Home Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 239 TL
Keramika Stackable Desenli Fincan 65 TL
Kapaklı Cam Sürahi 149 TL
Kapaklı Cam Sürahi 99 TL
LAV Gravürlü Kulplu Çay Bardağı 125 TL
12 Parça Çay Seti 299 TL
Gravürlü Cam Saklama Kabı 39 TL
Rakle Desenli Cam Çerezlik/Kase 29 TL
Antic Su Bardağı 159 TL
Antic Meşrubat Bardağı 179 TL
Paşabahçe Tokio Kase Seti 89 TL
Borcam Kare Fırın Tepsi Seti 299 TL
Standlı Renkli Desenli Kupa Seti 399 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 179 TL
Glass in Love Kaşıklı Cam Baharatlık 39 TL
Colorina Gravürlü Cam Kayık Kase 89 TL
Okyanus Home Cam Sıvı Sabunluk 75 TL
BİM 16 AĞUSTOS PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
Ape Ryder Elektrikli Bisiklet APE RIDER JAMBO 36.900 TL
RKS RSIII Pro Max 32.500 TL
Arnica Karayel ET15200 Islak & Kuru Elektrikli Süpürge 3.750 TL
Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi KCC-4325W 5.950 TL
Fakir Mini Blender Set Trinity Ac Set 1.690 TL
Heifer Personel Blender 1.690 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 2.190 TL
Polosmart PSC106 Bacak Masaj Cihazı 1.290 TL
Polosmart PSC105 Boyun Masaj Cihazı 690 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü 1.690 TL
Oppo A6X Cep Telefonu 4 GB/128 GB 8.500 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 55DQ40000 21.500 TL
Senna 43 İnç FHD Whale OS 10 Android QLED TV WF7500FQ 11.750 TL
Dijitsu 32 İnç HD Google TV DG27000 7.990 TL
Samsung A16 Cep Telefonu 4GB/128GB 10.990 TL
Polosmart Kablosuz Mini Yazıcı 799 TL
Polosmart Hybrid&Wireless Mouse 199 TL
Latte Pervaneli Duş Başlığı Set 5 Fonksiyonlu 249 TL
Casper Via M45 Cep Telefonu 6GB/128GB 6.900 TL
Latte Filtreli Fonksiyonlu Duş Başlığı 249 TL
Latte Evye Borusu 390 TL
Latte Duş Spirall Hortumu 1,5-1,6 M Mini Örgülü 125 TL
Latte Masajlı Duş Başlığı Seti 229 TL
Tecno Spark GO 2 Cep Telefonu 4GB+128GB 7.990 TL
Latte Mutfak Lavabo Musluk Ucu 199 TL
Latte 3 Fonksiyonlu Batarya Ucu 99 TL
Latte 2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu 99 TL
Latte 2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör 75 TL
Latte Krom Batarya Ucu 129 TL
Hello Kitty ve Kuromi Lisanslı Toka Çeşitleri 99 TL
Figürlü Çocuk Taç Çeşitleri 169 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Uçak Araba 239 TL
Işıklı Köpük Tabancası 199 TL
MGS Soft Yarış Arabası 139 TL
MGS Eğlenceli Soft Atış Oyuncağı 279 TL
Piccolo Mondi Desenli Top 99 TL
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 79 TL
Yükselen Zeka Parmak Boyama Kitabım 299 TL
Gokidy Asa Köpük 45 TL
Solar Bahçe Aydınlatma 449 TL
Bubu Saç Boyama Tarağı 159 TL