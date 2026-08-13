BİM 14-16 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA | BİM Cuma ve Pazar indirimli aktüel ürünler neler? Elektrikli Bisiklet, Kablosuz Mini Yazıcı ve daha fazlası...

BİM'in yeni hafta indirimleri belli oldu. 11 Ağustos Salı günü raflara çıkan kampanyalı ürünlerin ardından alışveriş tutkunlarının gündemine şimdi 14 ve 16 Ağustos tarihli aktüel kataloglar girdi. 14 Ağustos'ta kadın şortlu takım, sıvı geçirmez alez, erkek boxer, kelebek kurutmalık, ütü masası, yoğurt süzme aparatı ve plastik raf ünitesi gibi ev ve tekstil ürünleri satışta olacak. 16 Ağustos Pazar günü ise teknoloji ve elektronik ürünler öne çıkacak; elektrikli bisiklet, kablosuz mini yazıcı, televizyon, cep telefonu ve elektrikli süpürge gibi birçok ürün mağazalarda yerini alacak. Peki, BİM 14-16 Ağustos kataloğunda başka hangi ürünler var, fiyatlar ne kadar? İşte yeni haftanın dikkat çeken aktüel ürünlerinin tam listesi…