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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 14-16 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA | BİM Cuma ve Pazar indirimli aktüel ürünler neler? Elektrikli Bisiklet, Kablosuz Mini Yazıcı ve daha fazlası...

        BİM 14-16 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA | BİM Cuma ve Pazar indirimli aktüel ürünler neler? Elektrikli Bisiklet, Kablosuz Mini Yazıcı ve daha fazlası...

        BİM'in ağustos ayına özel yeni aktüel ürün katalogları tüketicilerle buluştu. 11 Ağustos Salı günü satışa çıkan ürünlerin ardından bu kez gözler 14 ve 16 Ağustos tarihlerinde mağazalara gelecek indirimli ürünlere çevrildi. 14 Ağustos kataloğunda kadın şortlu takım, sıvı geçirmez alez, erkek boxer, kelebek kurutmalık, ütü masası, yoğurt süzme aparatı ve plastik raf ünitesi gibi birçok farklı ürün yer alıyor. 16 Ağustos Pazar günü ise elektrikli bisiklet, kablosuz mini yazıcı, televizyon, cep telefonu ve elektrikli süpürge başta olmak üzere çeşitli teknolojik ve elektronik ürünler satışa sunulacak. Peki, BİM'de 14-16 Ağustos tarihlerinde hangi ürünler raflarda olacak, fiyatlar ne kadar? İşte BİM 14-16 Ağustos aktüel ürün kataloğunun tam listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        BİM'in yeni hafta indirimleri belli oldu. 11 Ağustos Salı günü raflara çıkan kampanyalı ürünlerin ardından alışveriş tutkunlarının gündemine şimdi 14 ve 16 Ağustos tarihli aktüel kataloglar girdi. 14 Ağustos'ta kadın şortlu takım, sıvı geçirmez alez, erkek boxer, kelebek kurutmalık, ütü masası, yoğurt süzme aparatı ve plastik raf ünitesi gibi ev ve tekstil ürünleri satışta olacak. 16 Ağustos Pazar günü ise teknoloji ve elektronik ürünler öne çıkacak; elektrikli bisiklet, kablosuz mini yazıcı, televizyon, cep telefonu ve elektrikli süpürge gibi birçok ürün mağazalarda yerini alacak. Peki, BİM 14-16 Ağustos kataloğunda başka hangi ürünler var, fiyatlar ne kadar? İşte yeni haftanın dikkat çeken aktüel ürünlerinin tam listesi…

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        BİM 14 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 99 TL

         

        Hobby Life Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 49 TL

         

        Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 119 TL

         

        Plastik Ürün Çeşitleri 29 TL

         

        Desenli Plastik Tepsi Çeşitleri 89 TL

         

        Plastik Raf Ünitesi 299 TL

         

        Duvar Organizeri 119 TL

         

        Okyanus Home Hazneli Rende 229 TL

         

        Limon Sıkacaklı Süzgeç Seti 179 TL

         

        Ekmek/Meyve Sepeti 69 TL

         

        Yiyecek Saklama/Taşıma Kabı 159 TL

         

        Fanus Sunumluk 199 TL

         

        Borosilikat Cam Yoğurt Süzme Aparatı 299 TL

         

        Çok Amaçlı Sepet 75 TL

         

        Çok Amaçlı Sepet 89 TL

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        Bonera Tek Fiyat Emaye Tencere Çeşitleri 899 TL

         

        Paşabahçe Elysia Kase Seti 329 TL

         

        Emaye Kızartma Tenceresi 699 TL

         

        Bonera Wok Tava 249 TL

         

        Kelepçeli Kek Kalıbı 229 TL

         

        English Home Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 239 TL

         

        Keramika Stackable Desenli Fincan 65 TL

         

        Kapaklı Cam Sürahi 149 TL

         

        Kapaklı Cam Sürahi 99 TL

         

        LAV Gravürlü Kulplu Çay Bardağı 125 TL

         

        12 Parça Çay Seti 299 TL

         

        Gravürlü Cam Saklama Kabı 39 TL

         

         

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        Rakle Desenli Cam Çerezlik/Kase 29 TL

         

        Antic Su Bardağı 159 TL

         

        Antic Meşrubat Bardağı 179 TL

         

        Paşabahçe Tokio Kase Seti 89 TL

         

        Borcam Kare Fırın Tepsi Seti 299 TL

         

        Standlı Renkli Desenli Kupa Seti 399 TL

         

        Glass in Love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 179 TL

         

        Glass in Love Kaşıklı Cam Baharatlık 39 TL

         

        Colorina Gravürlü Cam Kayık Kase 89 TL

         

        Okyanus Home Cam Sıvı Sabunluk 75 TL

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        BİM 16 AĞUSTOS PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

         

        Ape Ryder Elektrikli Bisiklet APE RIDER JAMBO 36.900 TL

         

        RKS RSIII Pro Max 32.500 TL

         

        Arnica Karayel ET15200 Islak & Kuru Elektrikli Süpürge 3.750 TL

         

        Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi KCC-4325W 5.950 TL

         

        Fakir Mini Blender Set Trinity Ac Set 1.690 TL

         

        Heifer Personel Blender 1.690 TL

         

        Kumtel Sürgülü Aspiratör 2.190 TL

         

        Polosmart PSC106 Bacak Masaj Cihazı 1.290 TL

         

        Polosmart PSC105 Boyun Masaj Cihazı 690 TL

         

        Fakir Brila Buharlı Ütü 1.690 TL

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        Oppo A6X Cep Telefonu 4 GB/128 GB 8.500 TL

         

        Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 55DQ40000 21.500 TL

         

        Senna 43 İnç FHD Whale OS 10 Android QLED TV WF7500FQ 11.750 TL

         

        Dijitsu 32 İnç HD Google TV DG27000 7.990 TL

         

        Samsung A16 Cep Telefonu 4GB/128GB 10.990 TL

         

        Polosmart Kablosuz Mini Yazıcı 799 TL

         

        Polosmart Hybrid&Wireless Mouse 199 TL

         

        Latte Pervaneli Duş Başlığı Set 5 Fonksiyonlu 249 TL

         

        Casper Via M45 Cep Telefonu 6GB/128GB 6.900 TL

         

        Latte Filtreli Fonksiyonlu Duş Başlığı 249 TL

         

        Latte Evye Borusu 390 TL

         

        Latte Duş Spirall Hortumu 1,5-1,6 M Mini Örgülü 125 TL

         

        Latte Masajlı Duş Başlığı Seti 229 TL

         

        Tecno Spark GO 2 Cep Telefonu 4GB+128GB 7.990 TL

         

        Latte Mutfak Lavabo Musluk Ucu 199 TL

         

        Latte 3 Fonksiyonlu Batarya Ucu 99 TL

         

        Latte 2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu 99 TL

         

        Latte 2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör 75 TL

         

        Latte Krom Batarya Ucu 129 TL

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        Hello Kitty ve Kuromi Lisanslı Toka Çeşitleri 99 TL

         

        Figürlü Çocuk Taç Çeşitleri 169 TL

         

        Piccolo Mondi Oyuncak Uçak Araba 239 TL

         

        Işıklı Köpük Tabancası 199 TL

         

        MGS Soft Yarış Arabası 139 TL

         

        MGS Eğlenceli Soft Atış Oyuncağı 279 TL

         

        Piccolo Mondi Desenli Top 99 TL

         

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 79 TL

         

        Yükselen Zeka Parmak Boyama Kitabım 299 TL

         

        Gokidy Asa Köpük 45 TL

         

        Solar Bahçe Aydınlatma 449 TL

         

        Bubu Saç Boyama Tarağı 159 TL

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