BU HAFTA SATIŞTA! BİM 11-12-14 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM markete bu Salı, Çarşamba, Cuma günü neler geliyor? Masaj Koltuğu, Çamaşır Kurutma Makinesi...

BİM’in yeni haftaya özel hazırladığı 11-12-14 Ağustos 2026 aktüel ürün kataloğu tüketicilerle buluştu. Haftanın belirli günlerinde satışa çıkacak kampanyalı ürünler; ev ve temizlik ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine, mutfak ekipmanlarından bebek ürünlerine, oyuncaklardan yaz sezonuna yönelik kamp ve plaj malzemelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. 11 Ağustos Salı günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak ürünler, avantajlı alışveriş fırsatlarını takip edenlerin ilgisini çekiyor. Peki bu hafta BİM’de hangi ürünler satışa sunulacak, hangi kategorilerde kampanyalar öne çıkacak? İşte 11, 12 ve 14 Ağustos 2026 BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı...