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        Haberler Bilgi Alışveriş BU HAFTA SATIŞTA! BİM 11-12-14 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM markete bu Salı, Çarşamba, Cuma günü neler geliyor? Masaj Koltuğu, Çamaşır Kurutma Makinesi...

        BU HAFTA SATIŞTA! BİM 11-12-14 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM markete bu Salı, Çarşamba, Cuma günü neler geliyor? Masaj Koltuğu, Çamaşır Kurutma Makinesi...

        BİM'in 11, 12 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Haftanın farklı günlerinde raflara çıkacak kampanyalı ürünler arasında temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine, bebek ihtiyaçlarından mutfak gereçlerine, oyuncaklardan kamp ve plaj ekipmanlarına kadar birçok seçenek bulunuyor. 11 Ağustos Salı günü satışa sunulacak ürünler arasında bebek bezi, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve temizlik havlusu gibi günlük ihtiyaçlara yönelik ürünler de yer alıyor. Kampanyalı ürünlerin bir bölümü mağazaların yanı sıra BİM'in online alışveriş kanalları üzerinden de satışa çıkacak. Peki bu hafta BİM raflarında hangi ürünler olacak? 11-12-14 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte BİM Haftanın Yıldızları ve yeni aktüel ürünler listesine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 16:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        BİM’in yeni haftaya özel hazırladığı 11-12-14 Ağustos 2026 aktüel ürün kataloğu tüketicilerle buluştu. Haftanın belirli günlerinde satışa çıkacak kampanyalı ürünler; ev ve temizlik ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine, mutfak ekipmanlarından bebek ürünlerine, oyuncaklardan yaz sezonuna yönelik kamp ve plaj malzemelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. 11 Ağustos Salı günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak ürünler, avantajlı alışveriş fırsatlarını takip edenlerin ilgisini çekiyor. Peki bu hafta BİM’de hangi ürünler satışa sunulacak, hangi kategorilerde kampanyalar öne çıkacak? İşte 11, 12 ve 14 Ağustos 2026 BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı...

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        BİM 11 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Teksüt Taze Kaşar Peyniri 1000 g 369,00 TL

        Aytaç Doğal Süt 0,5 Yağlı 1 L 35,00 TL

        Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399,00 TL

        Binvezir Eritme Peyniri 1000 g 349,00 TL

        Aknaz Lor Peyniri 1000 g 69,50 TL

        Taciroğlu Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g 239,00 TL

        Kaya Çiftliği Tam Yağlı Dil Peyniri 250 g 119,00 TL

        Sek 0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 155,00 TL

        Yörükoğlu 3 Yağlı Yoğurt 3000 g 179,00 TL

        Aynes Süzme Yoğurt 900 g 135,00 TL

        Altınkılınç Laktozsuz Kefir 1 L 109,50 TL

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        Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 370 g 239,00 TL

        Nescafe Xpress Soğuk Kahve 1 L 129,00 TL

        Cipso Kibrit Patates 35 g 18,50 TL

        Ülker Go Ahead Protein Cipsi 55 g 54,00 TL

        Fellas Nohut Cipsi 50 g 49,00 TL

        Patiseath Meyveli Çilek Küpleri 20 g 24,50 TL

        Master Potato Patates Cipsi 160 g 89,50 TL

        Mom Organic Meyve Aromalı Organik Lolipop 5,8 g 10 lu 69,00 TL

        Granex Karamelli Waffle Gofret 90 g 49,00 TL

        Aktürk Fındık Kremalı Gofret 475 g 79,00 TL

        Luppo Çikolata Kaplamalı Vişneli Sandviç Kek 182 g 75,00 TL

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        Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket Maxi 100 lü Junior 82 li X Large 70 li 399,00 TL

        Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 24 lü 179,00 TL

        Queen Bambu Kağıt Havlu 8 li 99,50 TL

        Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 129,00 TL

        Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 129,00 TL

        Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100 lü 84,00 TL

        Pofu Islak Havlu 100 lü 26,50 TL

        Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 199,00 TL

        Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50 li 262,00 TL

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        BİM 12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU

        Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.900 TL

        Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE 25.500 TL

        Nofrost Buzdolabı KEY 330 STE 18.900 TL

        Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE 20.900 TL

        9 kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 20.500 TL

        8 kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 18.900 TL

        7 kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL

        9 kg Kurutma Makinesi KEY 90 KM 18.500 TL

        8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 15.750 TL

        4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 17.900 TL

        4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL

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        BİM 14 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        DAGİ Kadın Şortlu Takım: 499 TL

        DAGİ Erkek Bisiklet Yaka Tshirt: 399 TL

        DAGİ İlk Sütyen: 199 TL

        Keten Efektli Erkek Pantolon: 299 TL

        Flamlı Keten Erkek Şort: 239 TL

        Dokuma Viskon Kapri: 279 TL

        Kadın Askılı Bralet: 169 TL

        Erkek Boxer (2'li): 149 TL

        Kadın Patik Çorap (5'li): 85 TL

        Desenli Kadın Soket Çorap: 69 TL

        Kadın / Erkek Çorap Çeşitleri: 20 TL

        Ev Tekstili ve Düzenleyiciler

        Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 349 TL

        Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 249 TL

        Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi: 89 TL

        Banyo Paspas Seti: 329 TL

        Tüylü Halı (~100x150 cm): 469 TL

        Valiz Organizer Set (6'lı): 135 TL

        Pvc Masa Örtüsü (~137x180 cm): 169 TL

        Peşkir Kurulama Bezi (3'lü, ~30x50 cm): 49 TL

        Dikiş ve Ütü Malzemeleri

        Oltalı Dikiş İpliği (~5000m/Adet): 55 TL

        Yassı Lastik (~5 m): 59 TL

        Lastik (3cm ~10 mt): 155 TL

        Üçbaşak Dikiş İpi (~900 mt): 139 TL

        Altın Başak 10'lu Dikiş Seti: 169 TL

        Teflon Ütü Altlığı: 95 TL

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        Bonera Tek Fiyat Emaye Tencere Çeşitleri: 899 TL

        Emsan Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm / ~4 L): 699 TL

        Bonera Wok Tava (~18 cm): 249 TL

        Kelepçeli Kek Kalıbı (~26 cm): 229 TL

        Chef's Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri: 129 TL

        Cam Bardak, Fincan ve Çay Setleri

        Paşabahçe Elysia Kase Seti 4'lü (~230 cc): 329 TL

        English Home Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 2'li (~80 ml): 239 TL

        Keramika Stackable Desenli Fincan (~184 cc): 65 TL

        12 Parça Çay Seti (~155 cc): 299 TL

        LAV Gravürlü Kulplu Çay Bardağı 3'lü (~250 cc): 125 TL

        Antic Su Bardağı 3'lü (~290 cc): 159 TL

        Antic Meşrubat Bardağı 3'lü (~335 cc): 179 TL

        Standlı Renkli Desenli Kupa Seti 4'lü (~180 cc): 399 TL

        Sürahi, Kase ve Cam Sunumluklar

        Kapaklı Cam Sürahi (~1400 cc): 149 TL

        Kapaklı Cam Sürahi (~1200 cc): 99 TL

        Paşabahçe Tokio Kase Seti 2'li (~14 cm): 89 TL

        Borcam Kare Fırın Tepsi Seti 2'li: 299 TL

        Gravürlü Cam Saklama Kabı (~215 cc): 39 TL

        Rakle Desenli Cam Çerezlik/Kase (~200 cc): 29 TL

        Glass in Love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 3'lü (~270 ml): 179 TL

        Colorina Gravürlü Cam Kayık Kase (~23 cm): 89 TL

        Mutfak & Banyo Aksesuarları

        Glass in Love Kaşıklı Cam Baharatlık (~300 ml): 39 TL

        Okyanus Home Cam Sıvı Sabunluk (~500 cc): 75 TL

        Borosilikat Cam Pipet ve Fırça Seti (6 Pipet + 2 Temizleme Fırçası): 49 TL

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        Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 29 TL

        Dikdörtgen Saklama Kabı Seti (5'li): 99 TL

        Hobby Life Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri (~600 ml): 49 TL

        Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Gereçleri: 119 TL

        Desenli Plastik Tepsi Çeşitleri (~21x31 cm / ~31 cm): 89 TL

        Limon Sıkacaklı Süzgeç Seti (4 Parça, ~4 L): 179 TL

        Ekmek/Meyve Sepeti: 69 TL

        Yiyecek Saklama/Taşıma Kabı (3'lü): 159 TL

        Fanus Sunumluk (2'li): 199 TL

        Borasilikat Cam Yoğurt Süzme Aparatı (~2,2 L): 299 TL

        Okyanus Home Hazneli Rende: 229 TL

        Düzenleyici, Sepet ve Ev Gereçleri

        Plastik Raf Ünitesi (3 Katlı): 299 TL

        Duvar Organizeri (2'li): 119 TL

        Çok Amaçlı Sepet (~5 L): 75 TL

        Çok Amaçlı Sepet (~8 L): 89 TL

        Çöp Kutusu (~5 L): 109 TL

        15 Bölmeli Organizer: 89 TL

        Askı Seti (5'li): 65 TL

        Çamaşır ve Ütü Grubu

        Casilda Home Ütü Masası (~38x141x92 cm): 949 TL

        Casilda Home Kelebek Kurutmalık (~61,5x183x123 cm): 749 TL

        Desenli Ütü Masası Kılıfı (~50x140 cm): 99 TL

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