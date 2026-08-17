BU HAFTA SATIŞTA! BİM 18-19-21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU | BİM Salı, Cuma aktüel indirimli ürünler neler? Bulaşık Makinesi, Elektrikli Bisiklet ve daha fazlası...

BİM’in Ağustos 2026 dönemine özel hazırladığı yeni aktüel ürün kampanyaları alışveriş severlerle buluşuyor. 16 Ağustos’ta başlayan fırsatlar, 18, 19 ve 21 Ağustos tarihlerinde satışa çıkacak yeni ürünlerle hafta boyunca devam edecek. Teknoloji, ev yaşam, tekstil ve gıda kategorilerinde çok sayıda ürün kampanyalı olarak raflardaki yerini alırken, bu haftanın öne çıkanları arasında Ape Ryder ve RKS elektrikli bisikletler, Dijitsu ve Senna televizyonlar ile çeşitli cep telefonu modelleri bulunuyor. BİM’in bu hafta satışa sunacağı dikkat çeken ürünler ve güncel fiyat listesi haberimizin devamında…