BU HAFTA SATIŞTA! BİM 18-19-21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU | BİM Salı, Cuma aktüel indirimli ürünler neler? Bulaşık Makinesi, Elektrikli Bisiklet ve daha fazlası...
BİM'in Ağustos ayının ikinci yarısına özel hazırladığı yeni aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yerini aldı. 16, 18, 19 ve 21 Ağustos 2026 tarihlerinden itibaren mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında teknolojiden ev yaşamına, küçük ev aletlerinden çocuk ürünlerine ve temel gıda çeşitlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Yeni katalogda özellikle televizyon, cep telefonu, elektrikli bisiklet ve çeşitli elektronik ürünler dikkat çekerken, farklı ihtiyaçlara yönelik kampanyalı ürünler de raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, BİM'de gelecek hafta hangi aktüel ürünler satışa çıkacak? İşte 18, 19 ve 21 Ağustos 2026 BİM aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve kampanya detayları…
BİM’in Ağustos 2026 dönemine özel hazırladığı yeni aktüel ürün kampanyaları alışveriş severlerle buluşuyor. 16 Ağustos’ta başlayan fırsatlar, 18, 19 ve 21 Ağustos tarihlerinde satışa çıkacak yeni ürünlerle hafta boyunca devam edecek. Teknoloji, ev yaşam, tekstil ve gıda kategorilerinde çok sayıda ürün kampanyalı olarak raflardaki yerini alırken, bu haftanın öne çıkanları arasında Ape Ryder ve RKS elektrikli bisikletler, Dijitsu ve Senna televizyonlar ile çeşitli cep telefonu modelleri bulunuyor. BİM’in bu hafta satışa sunacağı dikkat çeken ürünler ve güncel fiyat listesi haberimizin devamında…
BİM 16 AĞUSTOS 2026 PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (55DQ40000): 21.500 TL
Oppo A6X Cep Telefonu (4 GB / 128 GB): 8.500 TL
Senna 43 İnç FHD Whale OS 10 Android QLED TV (WF7500FQ): 11.750 TL
Dijitsu 32 İnç HD Google TV (DG27000): 7.990 TL
Samsung A16 Cep Telefonu (4 GB / 128 GB): 10.990 TL
Casper Via M45 Cep Telefonu (6 GB / 128 GB): 6.900 TL
Tecno Spark GO 2 Cep Telefonu (4 GB / 128 GB): 7.990 TL
Teknoloji ve Aksesuar Ürünleri
Polosmart Kablosuz Mini Yazıcı: 799 TL
Polosmart Hybrid & Wireless Mouse: 199 TL
Banyo ve Mutfak Ürünleri (Latte Marka)
Pervaneli Duş Başlığı Set (5 Fonksiyonlu): 249 TL
Filtreli Fonksiyonlu Duş Başlığı: 249 TL
Masajlı Duş Başlığı Seti: 229 TL
Evye Borusu: 390 TL
Duş Spirall Hortumu (1,5 - 1,6 M Mini Örgülü): 125 TL
Mutfak Lavabo Musluk Ucu: 199 TL
3 Fonksiyonlu Batarya Ucu: 99 TL
2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu: 99 TL
2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör: 75 TL
Krom Batarya Ucu (2 Fonksiyonlu): 129 TL
Ape Ryder Jambo Elektrikli Bisiklet: 36.900 TL
RKS RSIII Pro Max Elektrikli Bisiklet: 32.500 TL
Ev Aletleri ve Temizlik Ürünleri
Arnica Karayel ET15200 Islak & Kuru Elektrikli Süpürge: 3.750 TL
Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi (KCC-4325W): 5.950 TL
Fakir Trinity Ac Set Mini Blender Set: 1.690 TL
Heifer Personel Blender: 1.690 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör: 2.190 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü: 1.690 TL
Kişisel Bakım ve Masaj Cihazları
Polosmart PSC106 Bacak Masaj Cihazı: 1.290 TL
Polosmart PSC105 Boyun Masaj Cihazı: 690 TL
Hello Kitty ve Kuromi Lisanslı Toka Çeşitleri: 99 TL
Figürlü Çocuk Taç Çeşitleri: 169 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Uçak Araba: 239 TL
Işıklı Köpük Tabancası: 199 TL
MGS Soft Yarış Arabası: 139 TL
MGS Eğlenceli Soft Atış Oyuncağı (12 Adet Mermi): 279 TL
Piccolo Mondi Desenli Top (~15 cm): 99 TL
Gokidy Asa Köpük: 45 TL
Kitap ve Aktivite Ürünleri
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları: 79 TL
Yükselen Zeka Parmak Boyama Kitabım Seti (3'lü Set / 6 Adet Parmak Boyası İçerir): 299 TL
Ev ve Kişisel Bakım Ürünleri
Solar Bahçe Aydınlatma (Asılabilir / ~2 m / 10 Adet Lamba): 449 TL
BuBu Saç Boyama Tarağı (3'lü): 159 TL
BİM 18 AĞUSTOS 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU
Protein Ocean Çikolatalı Kek Aromalı High Protein Tozu (400 g): 799 TL
Le'Monatta Bardak Limonata Çeşitleri (250 ml): 25 TL
Protein Ocean Bisküvi Aromalı Mass Gainer (1,3 kg): 799 TL
Protein Ocean Aromasız Kreatin (250 g): 299 TL
Protein Ocean Protein Bar (50 g): 59 TL
Protein Ocean Limonata Aromalı Pre-Supreme (250 g): 299 TL
Ahududu Aromalı Kolajen (250 g): 399 TL
Flava Zma (90 Kapsül): 219 TL
Flava Multivitamin (60 Kapsül): 219 TL
Hotline Enerji İçeceği (1 L): 43,50 TL
Ice Break Soğuk Kahve Çeşitleri (375 ml): 55 TL
Avşar Cool Lime Aromalı Maden Suyu (6x200 ml): 79,50 TL
Lipton Şeftali Aromalı Soğuk Çay (4x1 L): 169 TL
Pepsi Gazlı İçecek Kola (4x1 L): 169 TL
Kristal Portakal Aromalı Gazlı İçecek (2,5 L): 62,50 TL
Jusstea Karpuz Çilek Aromalı Gazlı Soğuk Çay (330 ml): 27,50 TL
Jacobs Dubai Çikolatası Aromalı Karışım Kahve (8'li): 82,50 TL
Ülker Finger Bisküvi (750 g): 95 TL
Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret (6x108 g): 249 TL
Haribo Sweet Mix Yumuşak Şekerleme (400 g): 99 TL
Züber Meyve Bar (40 g): 49 TL
Kinder Bueno Çikolatalı Gofret (2x21,5 g): 36 TL
Munchiz Mısır Çerezi (117 g): 39 TL
Mentos Clean Breath Nane Aromalı Şekersiz Tablet Şeker (21 g): 35 TL
Torku %1 Yağlı Süt (1 L): 44,50 TL
Banvit Piliç Bonfile (1000 g): 149 TL
Aytaç Piliç Kangal Sucuk (450 g): 99 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 389 TL
İçim Tam Yağlı Süzme Peynir (900 g): 219 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 199 TL
Peysan Tam Yağlı Krem Peynir (300 g): 72,50 TL
Gedik Piliç Bonfile Parçaları (500 g): 139 TL
Namet Cızbız Köfte (400 g): 289 TL
Banvit Çıtır Tavuk Burger (720 g): 249 TL
Lezita Piliç Döner (1000 g): 249 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt (3000 g): 149 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 199 TL
Köylüm Tam Yağlı Dilimli Kaşar Peyniri (500 g): 199 TL
Torku Ayran (1 L): 49 TL
Namet Dana Macar Salam (150 g): 89 TL
Maret Hindi Füme (110 g): 49 TL
Dost Naneli Ayran (300 ml): 17,50 TL
Osmanoğlu Damak Tadı Hindistan Cevizli Yaş Pasta (500 g): 179 TL
Frutein Çikolata Kaplı Muz (120 g): 169 TL
Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir (250 ml): 42,50 TL
İçim Mangolu & Portakallı Kefir (1 L): 94 TL
Torku %1,5 Yağlı Süt (6x200 ml): 92,50 TL
Sek Çilekli Milkshake (285 ml): 44,50 TL
Torku Laktosuz Kefir (1 L): 85 TL
Torku Miniki Süt Çeşitleri (6x180 ml): 92,50 TL
Fair Gold Çilek & Sade Dondurma (680 ml / 500 g): 175 TL
Sek Sade & Çikolatalı Dondurma (500 ml / 368 g): 129,50 TL
Efsane Baldo Pirinç (5 kg): 369 TL
Alsan Riviera Zeytinyağı (5 L): 899 TL
Tat Bulgur Çeşitleri (1 kg): 37,50 TL
Pastavilla Makarna Çeşitleri (500 g): 35 TL
Pasta Veneta Tagliatelle Makarna (500 g): 69 TL
Dudomi Kore Usulü Körili Noodle (10x70 g): 119 TL
Mehmet Reis Kandil Simidi (150 g): 79 TL
Unlüx Tam Buğdaylı Proteinli Lavaş (360 g): 69 TL
Kent Boringer Karbonat (1 kg): 65 TL
Kent Boringer Hamur Kabartma Tozu (20x10 g): 32,50 TL
Kent Boringer Şekerli Vanilin (20x5 g): 27,50 TL
Wasa Fibre Gevrek Ekmek (230 g): 99 TL
Ülker Teremyağ Kase Margarin (250 g): 47,50 TL
Gülsan Topping Sos Çeşitleri (350 g): 69 TL
Tukaş Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 109 TL
Şitoğlu %100 Nar Ekşisi (340 g): 139 TL
Destan Susam (200 g): 39 TL
Duru Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri (400 g): 37,50 TL
Yayla Granola Çeşitleri (200 g): 99 TL
Rem Siyah Zeytin 351-460 Adet/Kg (2 kg): 215 TL
Lokman Çilek Reçeli (1 kg): 105 TL
Kellogg's Cocops Kakaolu Mısır Gevreği (2x700 g): 189 TL
Doğanay Sirke Çeşitleri (1 L): 34,50 TL
BİM 19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Anton 3 Ton Kapasiteli Lityum-İyon Akülü CBH V2 Forklift: 1.500.000 TL
Anton 1.5 Ton Kapasiteli Lityum-İyon Akülü PTL 1.5 Transpalet: 59.900 TL
Televizyon ve Cep Telefonu
TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google TV (75V6D): 47.900 TL
General Mobile ERA 30 Pro Dual Cep Telefonu (8 GB / 256 GB): 8.250 TL
Kumtel Beyaz Eşya ve Ev Aletleri
Kumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set: 15.900 TL
Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi (HDW-01): 13.900 TL
Kumtel 3'ü 1 Arada Su Sebili (Su Sebili / Çaycı / Kettle): 8.900 TL
BİM 21 AĞUSTOS 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 1.100 TL
Kulplu Metal Tepsi 51 cm 289 TL
Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 109 TL
Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 4,2 Lt 99 TL
Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 2,7 Lt 79 TL
Kase Seti 3'lü 2,5 Lt 1,2 Lt 0,60 Lt 99 TL
Çok Amaçlı Makyaj Organizeri 279 TL
Dönen Makyaj Organizeri 179 TL
Okyanus Home Gravürlü Kapaklı Buzdolabı Organizer 119 TL
Silikon Mutfak Gereçleri 99 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 410 710 1100 ml 59 TL
Renkli Badya 4,5 Lt 29 TL
Desenli Badya 6 Lt 45 TL