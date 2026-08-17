Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BU HAFTA SATIŞTA! BİM 18-19-21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU | BİM Salı, Cuma aktüel indirimli ürünler neler? Bulaşık Makinesi, Elektrikli Bisiklet ve daha fazlası...

        BU HAFTA SATIŞTA! BİM 18-19-21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU | BİM Salı, Cuma aktüel indirimli ürünler neler? Bulaşık Makinesi, Elektrikli Bisiklet ve daha fazlası...

        BİM'in Ağustos ayının ikinci yarısına özel hazırladığı yeni aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yerini aldı. 16, 18, 19 ve 21 Ağustos 2026 tarihlerinden itibaren mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında teknolojiden ev yaşamına, küçük ev aletlerinden çocuk ürünlerine ve temel gıda çeşitlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Yeni katalogda özellikle televizyon, cep telefonu, elektrikli bisiklet ve çeşitli elektronik ürünler dikkat çekerken, farklı ihtiyaçlara yönelik kampanyalı ürünler de raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, BİM'de gelecek hafta hangi aktüel ürünler satışa çıkacak? İşte 18, 19 ve 21 Ağustos 2026 BİM aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve kampanya detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 12:56 Güncelleme:
        1

        BİM’in Ağustos 2026 dönemine özel hazırladığı yeni aktüel ürün kampanyaları alışveriş severlerle buluşuyor. 16 Ağustos’ta başlayan fırsatlar, 18, 19 ve 21 Ağustos tarihlerinde satışa çıkacak yeni ürünlerle hafta boyunca devam edecek. Teknoloji, ev yaşam, tekstil ve gıda kategorilerinde çok sayıda ürün kampanyalı olarak raflardaki yerini alırken, bu haftanın öne çıkanları arasında Ape Ryder ve RKS elektrikli bisikletler, Dijitsu ve Senna televizyonlar ile çeşitli cep telefonu modelleri bulunuyor. BİM’in bu hafta satışa sunacağı dikkat çeken ürünler ve güncel fiyat listesi haberimizin devamında…

        2

        BİM 16 AĞUSTOS 2026 PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (55DQ40000): 21.500 TL

        Oppo A6X Cep Telefonu (4 GB / 128 GB): 8.500 TL

        Senna 43 İnç FHD Whale OS 10 Android QLED TV (WF7500FQ): 11.750 TL

        Dijitsu 32 İnç HD Google TV (DG27000): 7.990 TL

        Samsung A16 Cep Telefonu (4 GB / 128 GB): 10.990 TL

        Casper Via M45 Cep Telefonu (6 GB / 128 GB): 6.900 TL

        Tecno Spark GO 2 Cep Telefonu (4 GB / 128 GB): 7.990 TL

        Teknoloji ve Aksesuar Ürünleri

        Polosmart Kablosuz Mini Yazıcı: 799 TL

        Polosmart Hybrid & Wireless Mouse: 199 TL

        Banyo ve Mutfak Ürünleri (Latte Marka)

        Pervaneli Duş Başlığı Set (5 Fonksiyonlu): 249 TL

        Filtreli Fonksiyonlu Duş Başlığı: 249 TL

        Masajlı Duş Başlığı Seti: 229 TL

        Evye Borusu: 390 TL

        Duş Spirall Hortumu (1,5 - 1,6 M Mini Örgülü): 125 TL

        Mutfak Lavabo Musluk Ucu: 199 TL

        3 Fonksiyonlu Batarya Ucu: 99 TL

        2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu: 99 TL

        2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör: 75 TL

        Krom Batarya Ucu (2 Fonksiyonlu): 129 TL

        3

        Ape Ryder Jambo Elektrikli Bisiklet: 36.900 TL

        RKS RSIII Pro Max Elektrikli Bisiklet: 32.500 TL

        Ev Aletleri ve Temizlik Ürünleri

        Arnica Karayel ET15200 Islak & Kuru Elektrikli Süpürge: 3.750 TL

        Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi (KCC-4325W): 5.950 TL

        Fakir Trinity Ac Set Mini Blender Set: 1.690 TL

        Heifer Personel Blender: 1.690 TL

        Kumtel Sürgülü Aspiratör: 2.190 TL

        Fakir Brila Buharlı Ütü: 1.690 TL

        Kişisel Bakım ve Masaj Cihazları

        Polosmart PSC106 Bacak Masaj Cihazı: 1.290 TL

        Polosmart PSC105 Boyun Masaj Cihazı: 690 TL

        4

        Hello Kitty ve Kuromi Lisanslı Toka Çeşitleri: 99 TL

        Figürlü Çocuk Taç Çeşitleri: 169 TL

        Piccolo Mondi Oyuncak Uçak Araba: 239 TL

        Işıklı Köpük Tabancası: 199 TL

        MGS Soft Yarış Arabası: 139 TL

        MGS Eğlenceli Soft Atış Oyuncağı (12 Adet Mermi): 279 TL

        Piccolo Mondi Desenli Top (~15 cm): 99 TL

        Gokidy Asa Köpük: 45 TL

        Kitap ve Aktivite Ürünleri

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları: 79 TL

        Yükselen Zeka Parmak Boyama Kitabım Seti (3'lü Set / 6 Adet Parmak Boyası İçerir): 299 TL

        Ev ve Kişisel Bakım Ürünleri

        Solar Bahçe Aydınlatma (Asılabilir / ~2 m / 10 Adet Lamba): 449 TL

        BuBu Saç Boyama Tarağı (3'lü): 159 TL

        5

        BİM 18 AĞUSTOS 2026 SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Protein Ocean Çikolatalı Kek Aromalı High Protein Tozu (400 g): 799 TL

        Le'Monatta Bardak Limonata Çeşitleri (250 ml): 25 TL

        Protein Ocean Bisküvi Aromalı Mass Gainer (1,3 kg): 799 TL

        Protein Ocean Aromasız Kreatin (250 g): 299 TL

        Protein Ocean Protein Bar (50 g): 59 TL

        Protein Ocean Limonata Aromalı Pre-Supreme (250 g): 299 TL

        Ahududu Aromalı Kolajen (250 g): 399 TL

        Flava Zma (90 Kapsül): 219 TL

        Flava Multivitamin (60 Kapsül): 219 TL

        Hotline Enerji İçeceği (1 L): 43,50 TL

        Ice Break Soğuk Kahve Çeşitleri (375 ml): 55 TL

        Avşar Cool Lime Aromalı Maden Suyu (6x200 ml): 79,50 TL

        Lipton Şeftali Aromalı Soğuk Çay (4x1 L): 169 TL

        Pepsi Gazlı İçecek Kola (4x1 L): 169 TL

        Kristal Portakal Aromalı Gazlı İçecek (2,5 L): 62,50 TL

        Jusstea Karpuz Çilek Aromalı Gazlı Soğuk Çay (330 ml): 27,50 TL

        Jacobs Dubai Çikolatası Aromalı Karışım Kahve (8'li): 82,50 TL

        Ülker Finger Bisküvi (750 g): 95 TL

        Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret (6x108 g): 249 TL

        Haribo Sweet Mix Yumuşak Şekerleme (400 g): 99 TL

        Züber Meyve Bar (40 g): 49 TL

        Kinder Bueno Çikolatalı Gofret (2x21,5 g): 36 TL

        Munchiz Mısır Çerezi (117 g): 39 TL

        Mentos Clean Breath Nane Aromalı Şekersiz Tablet Şeker (21 g): 35 TL

        6

        Torku %1 Yağlı Süt (1 L): 44,50 TL

        Banvit Piliç Bonfile (1000 g): 149 TL

        Aytaç Piliç Kangal Sucuk (450 g): 99 TL

        Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 389 TL

        İçim Tam Yağlı Süzme Peynir (900 g): 219 TL

        Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 199 TL

        Peysan Tam Yağlı Krem Peynir (300 g): 72,50 TL

        Gedik Piliç Bonfile Parçaları (500 g): 139 TL

        Namet Cızbız Köfte (400 g): 289 TL

        Banvit Çıtır Tavuk Burger (720 g): 249 TL

        Lezita Piliç Döner (1000 g): 249 TL

        İçim Az Yağlı Yoğurt (3000 g): 149 TL

        Torku %3 Yağlı Yoğurt (3000 g): 199 TL

        Köylüm Tam Yağlı Dilimli Kaşar Peyniri (500 g): 199 TL

        Torku Ayran (1 L): 49 TL

        Namet Dana Macar Salam (150 g): 89 TL

        Maret Hindi Füme (110 g): 49 TL

        Dost Naneli Ayran (300 ml): 17,50 TL

        Osmanoğlu Damak Tadı Hindistan Cevizli Yaş Pasta (500 g): 179 TL

        Frutein Çikolata Kaplı Muz (120 g): 169 TL

        Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir (250 ml): 42,50 TL

        İçim Mangolu & Portakallı Kefir (1 L): 94 TL

        Torku %1,5 Yağlı Süt (6x200 ml): 92,50 TL

        Sek Çilekli Milkshake (285 ml): 44,50 TL

        Torku Laktosuz Kefir (1 L): 85 TL

        Torku Miniki Süt Çeşitleri (6x180 ml): 92,50 TL

        Fair Gold Çilek & Sade Dondurma (680 ml / 500 g): 175 TL

        Sek Sade & Çikolatalı Dondurma (500 ml / 368 g): 129,50 TL

        7

        Efsane Baldo Pirinç (5 kg): 369 TL

        Alsan Riviera Zeytinyağı (5 L): 899 TL

        Tat Bulgur Çeşitleri (1 kg): 37,50 TL

        Pastavilla Makarna Çeşitleri (500 g): 35 TL

        Pasta Veneta Tagliatelle Makarna (500 g): 69 TL

        Dudomi Kore Usulü Körili Noodle (10x70 g): 119 TL

        Mehmet Reis Kandil Simidi (150 g): 79 TL

        Unlüx Tam Buğdaylı Proteinli Lavaş (360 g): 69 TL

        Kent Boringer Karbonat (1 kg): 65 TL

        Kent Boringer Hamur Kabartma Tozu (20x10 g): 32,50 TL

        Kent Boringer Şekerli Vanilin (20x5 g): 27,50 TL

        Wasa Fibre Gevrek Ekmek (230 g): 99 TL

        Ülker Teremyağ Kase Margarin (250 g): 47,50 TL

        Gülsan Topping Sos Çeşitleri (350 g): 69 TL

        Tukaş Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 109 TL

        Şitoğlu %100 Nar Ekşisi (340 g): 139 TL

        Destan Susam (200 g): 39 TL

        Duru Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri (400 g): 37,50 TL

        Yayla Granola Çeşitleri (200 g): 99 TL

        Rem Siyah Zeytin 351-460 Adet/Kg (2 kg): 215 TL

        Lokman Çilek Reçeli (1 kg): 105 TL

        Kellogg's Cocops Kakaolu Mısır Gevreği (2x700 g): 189 TL

        Doğanay Sirke Çeşitleri (1 L): 34,50 TL

        8

        BİM 19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

        Anton 3 Ton Kapasiteli Lityum-İyon Akülü CBH V2 Forklift: 1.500.000 TL

        Anton 1.5 Ton Kapasiteli Lityum-İyon Akülü PTL 1.5 Transpalet: 59.900 TL

        Televizyon ve Cep Telefonu

        TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google TV (75V6D): 47.900 TL

        General Mobile ERA 30 Pro Dual Cep Telefonu (8 GB / 256 GB): 8.250 TL

        Kumtel Beyaz Eşya ve Ev Aletleri

        Kumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set: 15.900 TL

        Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi (HDW-01): 13.900 TL

        Kumtel 3'ü 1 Arada Su Sebili (Su Sebili / Çaycı / Kettle): 8.900 TL

        9

        BİM 21 AĞUSTOS 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 1.100 TL

        Kulplu Metal Tepsi 51 cm 289 TL

        Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 109 TL

        Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 4,2 Lt 99 TL

        Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 2,7 Lt 79 TL

        Kase Seti 3'lü 2,5 Lt 1,2 Lt 0,60 Lt 99 TL

        Çok Amaçlı Makyaj Organizeri 279 TL

        Dönen Makyaj Organizeri 179 TL

        Okyanus Home Gravürlü Kapaklı Buzdolabı Organizer 119 TL

        Silikon Mutfak Gereçleri 99 TL

        Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49 TL

        Saklama Kabı Seti 3'lü 410 710 1100 ml 59 TL

        Renkli Badya 4,5 Lt 29 TL

        Desenli Badya 6 Lt 45 TL

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Ege'de serinledi
        Ege'de serinledi
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları