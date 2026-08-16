BUGÜN HANGİ KANALDA NE VAR? 16 Ağustos 2026 Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

Pazar gününü ekran karşısında geçirmeyi planlayanlar için 16 Ağustos 2026 televizyon yayın akışları belli oldu. Akşam kuşağında Kanal D’de Daha 17 dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşacak, TV8’de ise MasterChef Türkiye rekabeti kaldığı yerden sürecek. Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV’de de gün boyunca dizi, film ve farklı programlar ekranlara gelecek. İşte 16 Ağustos Pazar günü televizyon kanallarında yayınlanacak yapımlar ve güncel yayın akışı...