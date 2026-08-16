BUGÜN HANGİ KANALDA NE VAR? 16 Ağustos 2026 Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı
16 Ağustos 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Daha 17 dizisinin yeni bölümü ekranlara gelirken, TV8'de ise MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin günlük yayın akışları da belli oldu. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi dizi, film ve yarışmalar yayınlanacak? İşte 16 Ağustos Pazar TV yayın akışı ve ekranlara gelecek programlar...
Pazar gününü ekran karşısında geçirmeyi planlayanlar için 16 Ağustos 2026 televizyon yayın akışları belli oldu. Akşam kuşağında Kanal D’de Daha 17 dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşacak, TV8’de ise MasterChef Türkiye rekabeti kaldığı yerden sürecek. Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV’de de gün boyunca dizi, film ve farklı programlar ekranlara gelecek. İşte 16 Ağustos Pazar günü televizyon kanallarında yayınlanacak yapımlar ve güncel yayın akışı...
KANALLARIN 16 AĞUSTOS 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.00 Gırgıriye’de Büyük Seçim
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Züğürt Ağa
15.30 Muhtemel Aşk
18.00 Dada Rota
18.35 Ana Haber
20.00 Oflu Hoca’nın Şifresi 2
22.30 Avanak Abdi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Ana Kuzusu
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17 (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.30 Benim Tatlı Yalanım
10.30 Yüksek Sosyete
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Güzel Köylü
15.45 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Oh Olsun
22.00 Hazine
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.45 Kalk Gidelim
09.40 Diriliş Ertuğrul
12.25 Kod Adı Kırlangıç
15.35 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
22.40 3’te 3
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
10.35 Var Mısın Yok Musun
13.35 Barry Seal: Kaçakçı
15.45 Altı Üstü İstanbul
16.15 Exodus: Tanrılar ve Krallar
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.00 Halef: Köklerin Çağrısı
14.00 Sen Çal Kapımı
16.15 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Sağ Sağlim 3: Ölü Ya Da Diri
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)