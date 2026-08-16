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        Haberler Bilgi BUGÜN HANGİ KANALDA NE VAR? 16 Ağustos 2026 Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        BUGÜN HANGİ KANALDA NE VAR? 16 Ağustos 2026 Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        16 Ağustos 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de Daha 17 dizisinin yeni bölümü ekranlara gelirken, TV8'de ise MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin günlük yayın akışları da belli oldu. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi dizi, film ve yarışmalar yayınlanacak? İşte 16 Ağustos Pazar TV yayın akışı ve ekranlara gelecek programlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 10:16 Güncelleme:
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        1

        Pazar gününü ekran karşısında geçirmeyi planlayanlar için 16 Ağustos 2026 televizyon yayın akışları belli oldu. Akşam kuşağında Kanal D’de Daha 17 dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşacak, TV8’de ise MasterChef Türkiye rekabeti kaldığı yerden sürecek. Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV’de de gün boyunca dizi, film ve farklı programlar ekranlara gelecek. İşte 16 Ağustos Pazar günü televizyon kanallarında yayınlanacak yapımlar ve güncel yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 16 AĞUSTOS 2026 PAZAR TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        08.00 Gırgıriye’de Büyük Seçim

        10.00 Pazar Sürprizi

        13.00 Züğürt Ağa

        15.30 Muhtemel Aşk

        18.00 Dada Rota

        18.35 Ana Haber

        20.00 Oflu Hoca’nın Şifresi 2

        22.30 Avanak Abdi

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        08.30 Konuştukça

        09.45 Magazin D Pazar

        12.45 Pazar Gezmesi

        13.45 Daha 17

        16.30 Ana Kuzusu

        18.30 Kanal D Haber

        20.00 Daha 17 (Yeni Bölüm)

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İki Aile

        08.30 Benim Tatlı Yalanım

        10.30 Yüksek Sosyete

        12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14.15 Güzel Köylü

        15.45 Doğanın Kanunu

        19.00 Star Haber

        20.00 Oh Olsun

        22.00 Hazine

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.45 Kalk Gidelim

        09.40 Diriliş Ertuğrul

        12.25 Kod Adı Kırlangıç

        15.35 Taşacak Bu Deniz

        19.00 Ana Haber

        20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

        22.40 3’te 3

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 Zembilli

        09.00 Aile Saadeti

        10.35 Var Mısın Yok Musun

        13.35 Barry Seal: Kaçakçı

        15.45 Altı Üstü İstanbul

        16.15 Exodus: Tanrılar ve Krallar

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10.00 Kirli Sepeti

        11.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        14.00 Sen Çal Kapımı

        16.15 Karagül

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Sağ Sağlim 3: Ölü Ya Da Diri

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08.00 Oynat Bakalım

        08.30 Gençlik Rüzgarı

        10.00 Gazete Magazin

        15.30 Şanslı Pasaport

        17.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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