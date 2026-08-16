Bugün kimin hangi takımın maçı var? Süper Lig ve 1. Lig heyecanı devam ediyor! 16 Ağustos maç programı
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Süper Lig yeni sezon ilk hafta ve Trendyol 1. Lig ikinci hafta maçlarını takip etmek isteyenler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bu akşam Süper Lig birinci haftada karşılaşmaları kapsamında Beşiktaş - Eyüpspor, Amedspor - Erzurumspor ve İstanbul Başakşehir - Kocaelispor maçları oynanacak. Peki, bugün saat kaçta hangi maç var? İşte 16 Ağustos maç programı...
Giriş: 16 Ağustos 2026 - 07:28 Güncelleme:
1
Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 16 Ağustos Pazar günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Süper Lig birinci hafta ve Trendyol 1. lig maçları bugün oynanacak. İşte 16 Ağustos maç programı...
2
BU AKŞAM KİMİN HANGİ TAKIMIN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?
Süper Lig Maçları 16 Ağustos
19.00 – İstanbul Başakşehir - Kocaelispor
21.30 – Amedspor - Erzurumspor
21.30 – Beşiktaş - Eyüpspor
3
Trendyol Birinci Lig Maçları 16 Ağustos
19.00 – Keçiörengücü - Pendikspor
19.00 – Kayserispor - Sivasspor
21.30 – Mardin 1969 - Antalyaspor
21.30 – Muğlaspor - Bandırmaspor
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ