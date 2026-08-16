Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 16 Ağustos Pazar günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Süper Lig birinci hafta ve Trendyol 1. lig maçları bugün oynanacak. İşte 16 Ağustos maç programı...