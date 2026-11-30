BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

30 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin Valilik duyurusu takip ediliyor. İstanbul'da şu an için açıklanmış resmî bir tatil kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle yeni bir tatil kararı açıklanmadığı sürece öğrenciler normal şekilde okula gidecektir.

KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL!

Etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma riski dolayısıyla Kofçaz ilçemizde, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca Kofçaz İlçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır.