Bugün okullar tatil mi? 30 Kasım Pazartesi günü okul var mı, ders işlenecek mi, Valilik açıklaması geldi mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarısı gelirken gözler okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklamalara çevrildi. Yurdun pek çok bölgesinde sağanak yağışlı hava etkili olmaya başladı. İstanbul genelinde yağışların yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği okul tatili açıklaması ve kar tatili haberleri öğrenci ve veliler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki, bugün okullar tatil mi? 30 Kasım Pazartesi günü okul var mı, ders işlenecek mi, Valilik açıklaması geldi mi?
Öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illerimiz için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı görülürken MGM, kuvvetli sağanak, fırtına ve kar beklentisi nedeniyle 32 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yüksek kesimlerinde kar yağışı, don ve buzlanma riskinin bulunması nedeniyle öğrenci ve veliler gözlerini Valilik açıklamalarına çevirdi. Peki, bugün okullar tatil mi? 30 Kasım Pazartesi okullar açık mı, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
30 Kasım 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin Valilik duyurusu takip ediliyor. İstanbul'da şu an için açıklanmış resmî bir tatil kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle yeni bir tatil kararı açıklanmadığı sürece öğrenciler normal şekilde okula gidecektir.
KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL!
Etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle oluşabilecek buzlanma riski dolayısıyla Kofçaz ilçemizde, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca Kofçaz İlçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Edirne ve Bilecik dışında) Marmara, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.