BUGÜN SATIŞTA! A101 30 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU: A101 Aldın Aldın Perşembe aktüel ürünleri neler? Katlanabilir Kamp Sandalyesi, Bluetooth Hoparlör geliyor!
A101'in 30 Temmuz'a özel aktüel ürünleri bugün tüm A101 marketlerde satışa sunuldu. Haftanın kataloğunda elektrikli araçlardan mutfak ürünlerine, ev tekstilinden oyuncaklara ve düzenleyici seçeneklere kadar pek çok farklı ürün bulunuyor. Dört tekerlekli elektrikli kamyonet ve elektrikli moped kataloğun en dikkat çekici ürünleri arasında yer alırken pilli oyuncak süpürge, borosilikat kulplu çay bardakları, porselen çay tabakları, çelik sahan seti, pipetli matara, sisal halı, dört kişilik masa takımı ve büyük makyaj organizeri de raflardaki yerini aldı. İşte A101'in 30 Temmuz Perşembe günü satışa çıkardığı aktüel ürünlerin tamamı…
A101’in haftanın belirli günlerinde yayımladığı Aldın Aldın kataloğu, 30 Temmuz Perşembe günü satışa çıkacak yeni ürünlerle birlikte tüketicilerin ilgisine sunuldu. Katalogda ev düzeninden mutfak ihtiyaçlarına, elektronik ürünlerden kişisel kullanıma yönelik seçeneklere kadar çok sayıda ürün yer alıyor. Farklı yaş gruplarına ve bütçelere hitap eden kampanyalı ürünler, hem mağazalarda hem de çevrim içi alışveriş kanallarında yoğun ilgi görüyor. Peki A101’de bu hafta hangi ürünler raflara gelecek? İşte 30 Temmuz tarihli Aldın Aldın kataloğunda yer alan ürünler ve merak edilen ayrıntılar…
A101 30 TEMMUZ ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
iFFALCON 55" U65A UHD SMART Google TV 21.999 TL
ONVO 50VQ90F3UA 50' FRAMELESS ULTRA HD QLED Google TV 17.499 TL
ONVO 43VQ80F2FA 43' FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV 11.799 TL
HI-LEVEL HL32QHMLN-A14S 32' FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV 8.999 TL
Piranha 7860 Bluetooth Hoparlör 599 TL
Piranha 7857 Mikrofonlu Karaoke Bluetooth Hoparlör 349 TL
Piranha 2224 Bluetooth Kulaklık 599 TL
Piranha 7105 Astronot LED Projektör Gece Lambası 749 TL
Flavel FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.499 TL
Goodwest Beyaz Turbo Cam Ankastre Set (GW 2114 B Turbo Cam Fırın + GW 2113 B Ocak + GW 2112 B Davlumbaz) 9.999 TL
Samsung WW80FG3M0STWAH 8 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL
Flavel FLV 810 CM Çamaşır Makinesi 8 KG 17.999 TL
Homend Functionall 2843H Mutfak Robotu 2.299 TL
Sinbo SK-8029 Cam Kettle 1,8 L 749 TL
Altus Buharlı Kırışıklık Giderici 1.099 TL
Kiwi KMX-3612 Şarjlı El Mikseri 549 TL
Kiwi KLL-1321 Şarjlı Masa Lambası 449 TL
Sinbo SF-7703 Masa Tipi Vantilatör 699 TL
Kiwi KBS-1085 Akıllı Banyo Baskülü 429 TL
Kiwi KFAN-7417 Stantlı Vantilatör 999 TL
Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL
APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
Volta YIDE SEO3 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL
Piranha 5025 Katlanabilir Elektrikli Scooter 29.999 TL
Piranha 5020 Katlanabilir Elektrikli Scooter 19.999 TL
Tombul Küçük ATV 529 TL
Sevimli Hayvanlar Köpük Tabancası 89,50 TL
Oyuncak Lisanslı Renkli Toplar 125 TL
Oyuncak Barbie Parıltılı Bebek 329 TL
Oyuncak Hamur Kesme Makinesi 199 TL
Oyuncak Hot Wheels Tekli Araba 115 TL
Oyuncak Traktör/Buldozer 125 TL
Oyuncak Kamyon 429 TL
Oyuncak Pilli Süpürge 439 TL
Oyuncak Market Sepeti 199 TL
Oyuncak Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 269 TL
Oyuncak Dağcı Kamyonet Pickup 109 TL
Oyuncak Roadmates Motorsiklet Display Box 109 TL
Oyuncak Bulaşık Sepeti 199 TL
Oyuncak Boncuklu Takı Yapma Seti 169 TL
Oyuncak Hamburger Tost Menü 6 Parça 169 TL
Oyuncak Sürpriz Yumurta 34,50 TL
Dikkat Atölyesi Etkinlik Seti 129 TL
Kutu Oyunu Ben Kimim? 169 TL
Çocuk Akademi Cırt Cırt Kitap 149 TL
Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 319 TL
Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL
Piknik Sandalyesi 329 TL
Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL
Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL
Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 379 TL
Katlanabilir Kamp Taburesi 99,50 TL
Katlanabilir Kare Kumaş Kamp Masası 549 TL
Katlanabilir Yuvarlak Kumaş Kamp Masası 799 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 319 TL
Hascevher Cemile 6 Parça Çelik Sahan Set 1.449 TL
Luminarc Opal Kase 16 cm 74,50 TL
Luminarc Opal Tatlı Tabağı 19 cm 74,50 TL
Luminarc Opal Yemek Tabağı 20 cm 74,50 TL
Luminarc Opal Servis Tabağı 25 cm 74,50 TL
Dolma Taşı 21 cm 59,50 TL
Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 12 cm 119 TL
Orta Boy Güveç Tenceresi 24 cm 149 TL
Dikdörtgen Metal Ekmeklik 299 TL
Lavilla Tencere Seti 14-16-18 cm 999 TL
Kütahya Porselen Moderna Fileli Servis Tabağı 27 cm 155 TL
Kütahya Porselen Moderna Fileli Pasta Tabağı 19 cm 145 TL
Kütahya Porselen Moderna Fileli Yemek Tabağı 20 cm 150 TL
Kütahya Porselen Moderna Fileli Kase 15 cm 145 TL
Paşabahçe Elysia Kupa 2'li 250 cc 199 TL
Paşabahçe Elysia Kase 2'li 510 cc 269 TL
Cam Narenciye Sıkacağı 425 cc 29,50 TL
Borosilikat Bombeli Meşrubat Bardağı 500 ml 74,50 TL
Renkli Cam Pipet 6'lı 39,50 TL
Cam Kase 19,50 TL
Porselen Çay Tabağı 6'lı 299 TL
Borosilikat Kulplu Çay Bardağı 6'lı 220 ml 279 TL
Desenli Pipetli Matara 750 ml 119 TL
Detoks Hazneli Pipetli ve Kulplu Matara 1,3 L 229 TL
English Home Paspas Takımı 379 TL
Sisal Yolluk 80x200 cm 999 TL
Sisal Halı 120x180 cm 1.349 TL
Sisal Yolluk 80x300 cm 1.499 TL
Pierre Cardin Yastık Alezi 2'li 50x70 cm 279 TL
Pierre Cardin Tek Kişilik Alez 100x200 cm 549 TL
Pierre Cardin Çift Kişilik Alez 160x200 cm 649 TL
English Home Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 299 TL
English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 399 TL
English Home Yastık 50x70 cm 179 TL
English Home Paspas Takımı 379 TL
Balkon Kurutmalık 399 TL
Magnetli Kapı Sineklik 2x60x210 cm 149 TL
Pencere Sineklik 100x150 cm 59,50 TL
Pencere Sineklik 130x150 cm 69,50 TL
Fiyonk Toka Seti 49,50 TL
Lastik Toka 3'lü 99,50 TL
Dondurulmuş Dana Kıyma 1KG 645 TL
Maret Dana Kavurma 995 TL
Dondurulmuş Piliç Döner 1KG 289 TL
Dondurulmuş Terbiyeli Halka Kalamar 109,50 TL
Dondurulmuş Temizlenmiş Hamsi 500 g 109,50 TL
Piliç Kokteyl Sosis 99,50 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1KG 349 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 1KG 249 TL
Togo Ice Tea 1L 40 TL
Togo Ice Tea 330 ml 35 TL
Cipso Tırtıklı Patates Cipsi 125 g 52,50 TL
Maltana Enerji İçeceği 250 ml 35 TL
Red Bull Enerji İçeceği 4x250 ml 225 TL
Go Ahead Yer Fıstıklı Protein Cipsi 55 g 55 TL