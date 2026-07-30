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        Haberler Bilgi Alışveriş BUGÜN SATIŞTA! A101 30 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU: A101 Aldın Aldın Perşembe aktüel ürünleri neler? Katlanabilir Kamp Sandalyesi, Bluetooth Hoparlör geliyor!

        BUGÜN SATIŞTA! A101 30 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU: A101 Aldın Aldın Perşembe aktüel ürünleri neler? Katlanabilir Kamp Sandalyesi, Bluetooth Hoparlör geliyor!

        A101'in 30 Temmuz'a özel aktüel ürünleri bugün tüm A101 marketlerde satışa sunuldu. Haftanın kataloğunda elektrikli araçlardan mutfak ürünlerine, ev tekstilinden oyuncaklara ve düzenleyici seçeneklere kadar pek çok farklı ürün bulunuyor. Dört tekerlekli elektrikli kamyonet ve elektrikli moped kataloğun en dikkat çekici ürünleri arasında yer alırken pilli oyuncak süpürge, borosilikat kulplu çay bardakları, porselen çay tabakları, çelik sahan seti, pipetli matara, sisal halı, dört kişilik masa takımı ve büyük makyaj organizeri de raflardaki yerini aldı. İşte A101'in 30 Temmuz Perşembe günü satışa çıkardığı aktüel ürünlerin tamamı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101’in haftanın belirli günlerinde yayımladığı Aldın Aldın kataloğu, 30 Temmuz Perşembe günü satışa çıkacak yeni ürünlerle birlikte tüketicilerin ilgisine sunuldu. Katalogda ev düzeninden mutfak ihtiyaçlarına, elektronik ürünlerden kişisel kullanıma yönelik seçeneklere kadar çok sayıda ürün yer alıyor. Farklı yaş gruplarına ve bütçelere hitap eden kampanyalı ürünler, hem mağazalarda hem de çevrim içi alışveriş kanallarında yoğun ilgi görüyor. Peki A101’de bu hafta hangi ürünler raflara gelecek? İşte 30 Temmuz tarihli Aldın Aldın kataloğunda yer alan ürünler ve merak edilen ayrıntılar…

        2

        A101 30 TEMMUZ ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

        iFFALCON 55" U65A UHD SMART Google TV 21.999 TL

        ONVO 50VQ90F3UA 50' FRAMELESS ULTRA HD QLED Google TV 17.499 TL

        ONVO 43VQ80F2FA 43' FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV 11.799 TL

        HI-LEVEL HL32QHMLN-A14S 32' FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV 8.999 TL

        3

        Piranha 7860 Bluetooth Hoparlör 599 TL

        Piranha 7857 Mikrofonlu Karaoke Bluetooth Hoparlör 349 TL

        Piranha 2224 Bluetooth Kulaklık 599 TL

        Piranha 7105 Astronot LED Projektör Gece Lambası 749 TL

        4

        Flavel FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi 15.499 TL

        Goodwest Beyaz Turbo Cam Ankastre Set (GW 2114 B Turbo Cam Fırın + GW 2113 B Ocak + GW 2112 B Davlumbaz) 9.999 TL

        Samsung WW80FG3M0STWAH 8 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL

        Flavel FLV 810 CM Çamaşır Makinesi 8 KG 17.999 TL

        5

        Homend Functionall 2843H Mutfak Robotu 2.299 TL

        Sinbo SK-8029 Cam Kettle 1,8 L 749 TL

        Altus Buharlı Kırışıklık Giderici 1.099 TL

        Kiwi KMX-3612 Şarjlı El Mikseri 549 TL

        Kiwi KLL-1321 Şarjlı Masa Lambası 449 TL

        Sinbo SF-7703 Masa Tipi Vantilatör 699 TL

        Kiwi KBS-1085 Akıllı Banyo Baskülü 429 TL

        Kiwi KFAN-7417 Stantlı Vantilatör 999 TL

        6

        Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

        APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

        Volta YIDE SEO3 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL

        7

        Piranha 5025 Katlanabilir Elektrikli Scooter 29.999 TL

        Piranha 5020 Katlanabilir Elektrikli Scooter 19.999 TL

        Tombul Küçük ATV 529 TL

        Sevimli Hayvanlar Köpük Tabancası 89,50 TL

        Oyuncak Lisanslı Renkli Toplar 125 TL

        Oyuncak Barbie Parıltılı Bebek 329 TL

        Oyuncak Hamur Kesme Makinesi 199 TL

        Oyuncak Hot Wheels Tekli Araba 115 TL

        Oyuncak Traktör/Buldozer 125 TL

        Oyuncak Kamyon 429 TL

        Oyuncak Pilli Süpürge 439 TL

        Oyuncak Market Sepeti 199 TL

        Oyuncak Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 269 TL

        Oyuncak Dağcı Kamyonet Pickup 109 TL

        Oyuncak Roadmates Motorsiklet Display Box 109 TL

        Oyuncak Bulaşık Sepeti 199 TL

        Oyuncak Boncuklu Takı Yapma Seti 169 TL

        Oyuncak Hamburger Tost Menü 6 Parça 169 TL

        Oyuncak Sürpriz Yumurta 34,50 TL

        Dikkat Atölyesi Etkinlik Seti 129 TL

        Kutu Oyunu Ben Kimim? 169 TL

        Çocuk Akademi Cırt Cırt Kitap 149 TL

        8

        Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 319 TL

        Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL

        Piknik Sandalyesi 329 TL

        Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

        Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL

        Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 379 TL

        Katlanabilir Kamp Taburesi 99,50 TL

        Katlanabilir Kare Kumaş Kamp Masası 549 TL

        Katlanabilir Yuvarlak Kumaş Kamp Masası 799 TL

        Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 319 TL

        9

        Hascevher Cemile 6 Parça Çelik Sahan Set 1.449 TL

        Luminarc Opal Kase 16 cm 74,50 TL

        Luminarc Opal Tatlı Tabağı 19 cm 74,50 TL

        Luminarc Opal Yemek Tabağı 20 cm 74,50 TL

        Luminarc Opal Servis Tabağı 25 cm 74,50 TL

        Dolma Taşı 21 cm 59,50 TL

        Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 12 cm 119 TL

        Orta Boy Güveç Tenceresi 24 cm 149 TL

        Dikdörtgen Metal Ekmeklik 299 TL

        Lavilla Tencere Seti 14-16-18 cm 999 TL

        Kütahya Porselen Moderna Fileli Servis Tabağı 27 cm 155 TL

        Kütahya Porselen Moderna Fileli Pasta Tabağı 19 cm 145 TL

        Kütahya Porselen Moderna Fileli Yemek Tabağı 20 cm 150 TL

        Kütahya Porselen Moderna Fileli Kase 15 cm 145 TL

        Paşabahçe Elysia Kupa 2'li 250 cc 199 TL

        Paşabahçe Elysia Kase 2'li 510 cc 269 TL

        Cam Narenciye Sıkacağı 425 cc 29,50 TL

        Borosilikat Bombeli Meşrubat Bardağı 500 ml 74,50 TL

        Renkli Cam Pipet 6'lı 39,50 TL

        Cam Kase 19,50 TL

        Porselen Çay Tabağı 6'lı 299 TL

        Borosilikat Kulplu Çay Bardağı 6'lı 220 ml 279 TL

        Desenli Pipetli Matara 750 ml 119 TL

        Detoks Hazneli Pipetli ve Kulplu Matara 1,3 L 229 TL

        10

        English Home Paspas Takımı 379 TL

        Sisal Yolluk 80x200 cm 999 TL

        Sisal Halı 120x180 cm 1.349 TL

        Sisal Yolluk 80x300 cm 1.499 TL

        Pierre Cardin Yastık Alezi 2'li 50x70 cm 279 TL

        Pierre Cardin Tek Kişilik Alez 100x200 cm 549 TL

        Pierre Cardin Çift Kişilik Alez 160x200 cm 649 TL

        English Home Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 299 TL

        English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 399 TL

        English Home Yastık 50x70 cm 179 TL

        English Home Paspas Takımı 379 TL

        Balkon Kurutmalık 399 TL

        Magnetli Kapı Sineklik 2x60x210 cm 149 TL

        Pencere Sineklik 100x150 cm 59,50 TL

        Pencere Sineklik 130x150 cm 69,50 TL

        Fiyonk Toka Seti 49,50 TL

        Lastik Toka 3'lü 99,50 TL

        11

        Dondurulmuş Dana Kıyma 1KG 645 TL

        Maret Dana Kavurma 995 TL

        Dondurulmuş Piliç Döner 1KG 289 TL

        Dondurulmuş Terbiyeli Halka Kalamar 109,50 TL

        Dondurulmuş Temizlenmiş Hamsi 500 g 109,50 TL

        Piliç Kokteyl Sosis 99,50 TL

        Yarım Yağlı Tost Peyniri 1KG 349 TL

        Tam Yağlı Süzme Peynir 1KG 249 TL

        12

        Togo Ice Tea 1L 40 TL

        Togo Ice Tea 330 ml 35 TL

        Cipso Tırtıklı Patates Cipsi 125 g 52,50 TL

        Maltana Enerji İçeceği 250 ml 35 TL

        Red Bull Enerji İçeceği 4x250 ml 225 TL

        Go Ahead Yer Fıstıklı Protein Cipsi 55 g 55 TL

        13

        Pez Meyve Aromalı Sert Şeker 10 TL

        Portakal Aromalı Ekşi Sert Şeker 80 TL

        Kurabi Fındıklı Kurabiye 198 g 55 TL

        Wafer Master Slim Gofret 125 g 39,50 TL

        Luppo Sandviç Kek 182 g 69,50 TL

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