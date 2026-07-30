BUGÜN SATIŞTA! A101 30 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU: A101 Aldın Aldın Perşembe aktüel ürünleri neler? Katlanabilir Kamp Sandalyesi, Bluetooth Hoparlör geliyor!

A101’in haftanın belirli günlerinde yayımladığı Aldın Aldın kataloğu, 30 Temmuz Perşembe günü satışa çıkacak yeni ürünlerle birlikte tüketicilerin ilgisine sunuldu. Katalogda ev düzeninden mutfak ihtiyaçlarına, elektronik ürünlerden kişisel kullanıma yönelik seçeneklere kadar çok sayıda ürün yer alıyor. Farklı yaş gruplarına ve bütçelere hitap eden kampanyalı ürünler, hem mağazalarda hem de çevrim içi alışveriş kanallarında yoğun ilgi görüyor. Peki A101’de bu hafta hangi ürünler raflara gelecek? İşte 30 Temmuz tarihli Aldın Aldın kataloğunda yer alan ürünler ve merak edilen ayrıntılar…