BUGÜN TV'DE NELER VAR? 13 Ağustos 2026 Perşembe Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV yayın akışı ve TV rehberi...

13 Ağustos 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla dolu bir yayın akışı bekliyor. Günün farklı saatlerinde birçok yapım ekrana gelirken, özellikle akşam kuşağındaki programlar merak ediliyor. Show TV’de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’de yayınlanacak yapımlar da günün TV rehberini takip edenlerin gündeminde. Peki, bugün hangi kanalda ne var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe gününe ait TV yayın akışı ve kanalların güncel program listesi…