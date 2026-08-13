BUGÜN TV'DE NELER VAR? 13 Ağustos 2026 Perşembe Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV yayın akışı ve TV rehberi...
13 Ağustos 2026 Perşembe günü televizyon kanalları, gün boyu farklı türlerde yapımları izleyiciyle buluşturacak. Dizilerden yarışma programlarına, filmlerden eğlence içeriklerine uzanan yayın akışında özellikle akşam saatleri öne çıkıyor. Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekrana gelirken, diğer ulusal kanalların prime time programları da merakla takip ediliyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin 13 Ağustos 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışı…
13 Ağustos 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla dolu bir yayın akışı bekliyor. Günün farklı saatlerinde birçok yapım ekrana gelirken, özellikle akşam kuşağındaki programlar merak ediliyor. Show TV’de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’de yayınlanacak yapımlar da günün TV rehberini takip edenlerin gündeminde. Peki, bugün hangi kanalda ne var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe gününe ait TV yayın akışı ve kanalların güncel program listesi…
KANALLARIN 13 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
09:00 - Aşk Laftan Anlamaz
12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 - Müjdemi İsterim
02:15 - Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Aşk-ı Memnu
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Gol Kralı
21:45 - Gol Kralı
23:30 - Daha 17
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İki Aile
09:30 - Ateşböceği
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:00 - Güzel Köylü
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Hababam Sınıfı
22:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 - Milyarder
TRT1 YAYIN AKIŞI
04:58 - İstiklal Marşı
05:00 - Hayallerinin Peşinde
05:45 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:45 - Kalk Gidelim
09:45 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:15 - Seksenler
14:30 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Rocky Balboa | Yabancı Sinema
22:00 - Tuner | Yabancı Sinema
23:55 - Asırlık Gece
01:00 - Rocky Balboa | Yabancı Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 - Gözleri Karadeniz
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Kırgın Çiçekleri
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:30 - Var Mısın Yok Musun
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:20 - Görevimiz Tatil / Yerli Sinema
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat
10:00 - Kirli Sepeti
12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 - Sen Çal Kapımı
16:30 - Karagül
19:00 - NOW Ana Haber
20:00 - Ailenin Şerefi
22:30 - Çifte Milyon
00:45 - Ailenin Şerefi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 - Tuzak
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım / Canlı
11:00 - Gazete Magazin
13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
15:30 - MasterChef Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - MasterChef Türkiye