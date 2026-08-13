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        Haberler Bilgi BUGÜN TV'DE NELER VAR? 13 Ağustos 2026 Perşembe Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV yayın akışı ve TV rehberi...

        BUGÜN TV'DE NELER VAR? 13 Ağustos 2026 Perşembe Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV yayın akışı ve TV rehberi...

        13 Ağustos 2026 Perşembe günü televizyon kanalları, gün boyu farklı türlerde yapımları izleyiciyle buluşturacak. Dizilerden yarışma programlarına, filmlerden eğlence içeriklerine uzanan yayın akışında özellikle akşam saatleri öne çıkıyor. Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekrana gelirken, diğer ulusal kanalların prime time programları da merakla takip ediliyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin 13 Ağustos 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 14:44 Güncelleme:
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        1

        13 Ağustos 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla dolu bir yayın akışı bekliyor. Günün farklı saatlerinde birçok yapım ekrana gelirken, özellikle akşam kuşağındaki programlar merak ediliyor. Show TV’de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’de yayınlanacak yapımlar da günün TV rehberini takip edenlerin gündeminde. Peki, bugün hangi kanalda ne var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe gününe ait TV yayın akışı ve kanalların güncel program listesi…

        2

        KANALLARIN 13 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        09:00 - Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        15:00 - Kızılcık Şerbeti

        18:25 - Show Ana Haber

        20:00 - Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        00:15 - Müjdemi İsterim

        02:15 - Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Küçük Ağa

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Aşk-ı Memnu

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Gol Kralı

        21:45 - Gol Kralı

        23:30 - Daha 17

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - İki Aile

        09:30 - Ateşböceği

        12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:00 - Güzel Köylü

        16:30 - Erkenci Kuş

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Hababam Sınıfı

        22:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 - Milyarder

        5

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        04:58 - İstiklal Marşı

        05:00 - Hayallerinin Peşinde

        05:45 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:45 - Kalk Gidelim

        09:45 - Kendi Düşen Ağlamaz

        13:15 - Seksenler

        14:30 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Rocky Balboa | Yabancı Sinema

        22:00 - Tuner | Yabancı Sinema

        23:55 - Asırlık Gece

        01:00 - Rocky Balboa | Yabancı Sinema

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Gözleri Karadeniz

        08:00 - Kahvaltı Haberleri

        10:00 - Kırgın Çiçekleri

        13:00 - atv Gün Ortası

        14:00 - Altı Üstü İstanbul

        16:30 - Var Mısın Yok Musun

        19:00 - atv Ana Haber

        20:00 - Var Mısın Yok Musun

        23:20 - Görevimiz Tatil / Yerli Sinema

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 - Çalar Saat

        10:00 - Kirli Sepeti

        12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        15:00 - Sen Çal Kapımı

        16:30 - Karagül

        19:00 - NOW Ana Haber

        20:00 - Ailenin Şerefi

        22:30 - Çifte Milyon

        00:45 - Ailenin Şerefi

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 - Tuzak

        07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - Oynat Bakalım

        09:00 - Gel Konuşalım / Canlı

        11:00 - Gazete Magazin

        13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        15:30 - MasterChef Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - MasterChef Türkiye

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