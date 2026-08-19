BUGÜN TV'DE NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK? 19 Ağustos 2026 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

Televizyon ekranlarında 19 Ağustos Çarşamba günü izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Ulusal kanalların günlük yayın programları belli olurken, akşam saatlerinde dizi, film ve yarışma seçenekleri öne çıkıyor. TRT 1 Uçuş Planı ile, Show TV Kod Adı: Olympus ile, Kanal D ise Daha 17 ile izleyici karşısına çıkacak. ATV’de Var Mısın Yok Musun yayınlanırken, TGRT Haber ve Habertürk TV’de günün gelişmelerini ele alan haber programları ekranda olacak. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışında bugün neler var, akşam hangi programlar yayınlanacak? İşte 19 Ağustos Çarşamba televizyon rehberi...