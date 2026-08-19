BUGÜN TV'DE NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK? 19 Ağustos 2026 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı
19 Ağustos Çarşamba gününün televizyon yayın akışı netleşti. Gün boyunca farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşurken, özellikle akşam kuşağındaki dizi, film ve yarışma programları dikkat çekiyor. TRT 1'de Uçuş Planı, Show TV'de Kod Adı: Olympus, Kanal D'de Daha 17 ekrana gelirken, ATV'de Var Mısın Yok Musun yayınlanacak. TGRT Haber ve Habertürk TV ise ağırlıklı olarak haber ve gündem programlarına yer verecek. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında bugün hangi yapımlar var? İşte 19 Ağustos Çarşamba gününe ait TV yayın akışı...
Televizyon ekranlarında 19 Ağustos Çarşamba günü izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Ulusal kanalların günlük yayın programları belli olurken, akşam saatlerinde dizi, film ve yarışma seçenekleri öne çıkıyor. TRT 1 Uçuş Planı ile, Show TV Kod Adı: Olympus ile, Kanal D ise Daha 17 ile izleyici karşısına çıkacak. ATV’de Var Mısın Yok Musun yayınlanırken, TGRT Haber ve Habertürk TV’de günün gelişmelerini ele alan haber programları ekranda olacak. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışında bugün neler var, akşam hangi programlar yayınlanacak? İşte 19 Ağustos Çarşamba televizyon rehberi...
KANALLARIN 19 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09.00 - Aşk Laftan Anlamaz
12.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 - Show Ana Haber
20.00 - Kod Adı: Olympus
22.30 - Londra Bulvarı
00.30 - Muhtemel Aşk
03.15 - Kod Adı: Olympus
KANAL D YAYIN AKIŞI
09.30 - Yaprak Dökümü
12.00 - Kanal D Haber Gün Arası
13.00 - Magazin D Yaz
14.00 - Gelinim Mutfakta
16.45 - Aşk-ı Memnu
18.30 - Kanal D Ana Haber
20.00 - Daha 17
23.15 - Washington'da Deprem
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Yüksek Sosyete
12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:15 Güzel Köylü
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu
00:15 Sevdiğim Sensin
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:30 Var Mısın Yok Musun
19:00 atv Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Altı Üstü İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:55 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Uçuş Planı (Yabancı Sinema)
21:50 Asırlık Gece
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Kirli Sepeti
12:00 Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 Ben Leman
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:30 Recep İvedik 2
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm