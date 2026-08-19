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        Haberler Bilgi BUGÜN TV'DE NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK? 19 Ağustos 2026 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        BUGÜN TV'DE NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK? 19 Ağustos 2026 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        19 Ağustos Çarşamba gününün televizyon yayın akışı netleşti. Gün boyunca farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşurken, özellikle akşam kuşağındaki dizi, film ve yarışma programları dikkat çekiyor. TRT 1'de Uçuş Planı, Show TV'de Kod Adı: Olympus, Kanal D'de Daha 17 ekrana gelirken, ATV'de Var Mısın Yok Musun yayınlanacak. TGRT Haber ve Habertürk TV ise ağırlıklı olarak haber ve gündem programlarına yer verecek. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında bugün hangi yapımlar var? İşte 19 Ağustos Çarşamba gününe ait TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 15:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon ekranlarında 19 Ağustos Çarşamba günü izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Ulusal kanalların günlük yayın programları belli olurken, akşam saatlerinde dizi, film ve yarışma seçenekleri öne çıkıyor. TRT 1 Uçuş Planı ile, Show TV Kod Adı: Olympus ile, Kanal D ise Daha 17 ile izleyici karşısına çıkacak. ATV’de Var Mısın Yok Musun yayınlanırken, TGRT Haber ve Habertürk TV’de günün gelişmelerini ele alan haber programları ekranda olacak. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışında bugün neler var, akşam hangi programlar yayınlanacak? İşte 19 Ağustos Çarşamba televizyon rehberi...

        2

        KANALLARIN 19 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09.00 - Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18.25 - Show Ana Haber

        20.00 - Kod Adı: Olympus

        22.30 - Londra Bulvarı

        00.30 - Muhtemel Aşk

        03.15 - Kod Adı: Olympus

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09.30 - Yaprak Dökümü

        12.00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 - Magazin D Yaz

        14.00 - Gelinim Mutfakta

        16.45 - Aşk-ı Memnu

        18.30 - Kanal D Ana Haber

        20.00 - Daha 17

        23.15 - Washington'da Deprem

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:30 Yüksek Sosyete

        12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:15 Güzel Köylü

        16:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Doğanın Kanunu

        00:15 Sevdiğim Sensin

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kırgın Çiçekler

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Altı Üstü İstanbul

        16:30 Var Mısın Yok Musun

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Var Mısın Yok Musun

        23:40 Altı Üstü İstanbul

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        09:55 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:30 Seksenler

        14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Uçuş Planı (Yabancı Sinema)

        21:50 Asırlık Gece

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Kirli Sepeti

        12:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        15:00 Ben Leman

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 2

        22:30 Recep İvedik 2

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:00 Gazete Magazin

        13:00 Doktor Aksoy

        15:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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        #tv
        #yayın akışı
        #19 Ağustos 2026
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