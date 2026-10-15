Bugün üniversiteler tatil mi, hangi üniversiteler tatil edildi? 15 Ekim Perşembe günü üniversiteler açık mı, kapalı mı?
15 Ekim 2026 Perşembe günü üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı üniversiteler eğitim faaliyetlerine ilişkin kararlarını duyurdu. Peki, Bugün üniversiteler tatil mi, hangi üniversiteler tatil edildi? 15 Ekim üniversiteler tatil mi? İşte 15 Ekim 2026 Çarşamba tatil olan üniversiteler listesi...
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları, üniversitelerin eğitim planlamalarını da etkiledi. 15 Ekim Perşembe günü için bazı yükseköğretim kurumları yüz yüze eğitime ara verirken MEF Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı. İstanbul Üniversitesi ve İTÜ’nün açıklamaları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi de yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilişkin kararını duyuran kurumlar arasında yer aldı. Peki, bugün üniversiteler tatil mi ve hangi üniversiteler için resmî açıklama yapıldı? İşte 15 Ekim 2026 üniversitelerin tatil durumu ve güncel duyurular...
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 15 EKİM’DE TATİL Mİ?
İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin olumsuz hava koşullarına ilişkin kararı doğrultusunda 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca valilik kararı kapsamındaki bazı kamu personelinin aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi. Öğrencilerin sınav ve diğer akademik işlemlerle ilgili ek duyuruları üniversitenin resmî kanallarından takip etmesi gerekiyor.
HANGİ ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ?
15 Ekim 2026 Perşembe günü için paylaşılan duyurulara göre İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün ara verdi. MEF Üniversitesi ise derslerin çevrim içi yapılacağını açıkladı. Üniversitelerin kararları eğitim, sınav ve idari çalışma süreçleri bakımından farklılık gösterebildiği için öğrencilerin kurumlarının duyurularını ayrı ayrı kontrol etmesi gerekiyor.
MEF ÜNİVERSİTESİ DERSLERİ ONLİNE MI OLACAK?
MEF Üniversitesi Rektörü, yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü tüm derslerin çevrim içi yapılacağını duyurdu. Açıklamada idari kadronun da uzaktan çalışacağı belirtildi. Aynı gün yapılması planlanan sınavların ertelendiği, yeni sınav takviminin ilgili birimler tarafından öğrencilere bildirileceği ifade edildi.
İTÜ 15 EKİM PERŞEMBE EĞİTİME ARA VERDİ Mİ?
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda, 15 Ekim Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiği bildirildi. Kararın ardından öğrenciler, derslerin ve varsa sınavların nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgileri takip etmeye başladı. Güncel uygulama ve olası ek kararlar için İTÜ’nün resmî internet sitesi ile sosyal medya hesaplarının kontrol edilmesi öneriliyor.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün ara verildiği bildirildi. Öğrencilerin derslerin işlenişi ve varsa sınavlara ilişkin ayrıntılar için kendi fakülte ve yüksekokullarının duyurularını takip etmesi gerekiyor.