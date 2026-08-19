CANLI ALTIN FİYATLARI | 19 Ağustos 2026 Çarşamba bugün tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları, haftanın üçüncü gününe hafif dalgalı bir başlangıç yaptı. Bugün ABD Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısına ilişkin verileri açıklamasının ardından çeyrek ve gram altın fiyatlarında hareketlilik gözlemlenmesi bekleniyor. Peki, bugün altın fiyatı ne kadar? İşte, 19 Ağustos 2026 güncel tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...
Canlı altın alış ve satış fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çarşamba gününe sakin bir seyirle başlayan ram altın sabah saatlerinde 6 bin 700 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin TL bandına yakın seyrediyor. Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı toplantı tutanakları yakından takip edilecek. Fed'in faiz politikasına ilişkin vereceği mesajların ons altın ve dolayısıyla gram altın fiyatlarında gün içinde hareketliliğe neden olması bekleniyor.
FED VERİLERİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?
Altın piyasasında bugün gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi. Fed’in faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlar, başta ons altın olmak üzere gram altın fiyatlarının yönü açısından önem taşıyor. Piyasalarda faiz indirimi beklentilerini güçlendirecek güvercin mesajlar gelmesi halinde altına olan talebin artması ve ons altının yükselmesi beklenebilir. Buna karşılık Fed’in enflasyonla mücadelede temkinli bir duruş sergilemesi ve faiz indirimlerine yönelik beklentileri zayıflatması durumunda doların güç kazanmasıyla birlikte ons altın üzerinde baskı oluşabilir. Bu nedenle tutanakların ardından gram altında gün içindeki hareketliliğin artması bekleniyor.
GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altın fiyatları 19 Ağustos 2026 Çarşamba gününe hareketli başladı. Gram altın sabah saatlerinde 6 bin 700 TL bandında, çeyrek altın ise 11 bin TL seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar gün içerisinde gram ve çeyrek altının yanı sıra yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarını yakından takip ediyor.
GRAM ALTIN FİYATI
6.714,32
6.715,22
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.354,15
4.354,83
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.743,91
10.981,17
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.974,65
43.782,28
TAM ALTIN FİYATI
43.076,00
43.767,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.411,75
21.951,75
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.957,75
43.769,23
ATA ALTIN FİYATI
44.451,55
45.571,26
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.641,23
4.868,01
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.061,25
6.296,82
GREMSE ALTIN FİYATI
102.273,00
109.049,00