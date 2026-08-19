CANLI ALTIN FİYATLARI | 19 Ağustos 2026 Çarşamba bugün tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın alış ve satış fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çarşamba gününe sakin bir seyirle başlayan ram altın sabah saatlerinde 6 bin 700 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin TL bandına yakın seyrediyor. Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı toplantı tutanakları yakından takip edilecek. Fed'in faiz politikasına ilişkin vereceği mesajların ons altın ve dolayısıyla gram altın fiyatlarında gün içinde hareketliliğe neden olması bekleniyor.