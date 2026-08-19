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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI | 19 Ağustos 2026 Çarşamba bugün tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        CANLI ALTIN FİYATLARI | 19 Ağustos 2026 Çarşamba bugün tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları, haftanın üçüncü gününe hafif dalgalı bir başlangıç yaptı. Bugün ABD Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısına ilişkin verileri açıklamasının ardından çeyrek ve gram altın fiyatlarında hareketlilik gözlemlenmesi bekleniyor. Peki, bugün altın fiyatı ne kadar? İşte, 19 Ağustos 2026 güncel tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 06:45 Güncelleme:
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        1

        Canlı altın alış ve satış fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çarşamba gününe sakin bir seyirle başlayan ram altın sabah saatlerinde 6 bin 700 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, çeyrek altın 11 bin TL bandına yakın seyrediyor. Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı toplantı tutanakları yakından takip edilecek. Fed'in faiz politikasına ilişkin vereceği mesajların ons altın ve dolayısıyla gram altın fiyatlarında gün içinde hareketliliğe neden olması bekleniyor.

        2

        FED VERİLERİ ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

        Altın piyasasında bugün gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi. Fed’in faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlar, başta ons altın olmak üzere gram altın fiyatlarının yönü açısından önem taşıyor. Piyasalarda faiz indirimi beklentilerini güçlendirecek güvercin mesajlar gelmesi halinde altına olan talebin artması ve ons altının yükselmesi beklenebilir. Buna karşılık Fed’in enflasyonla mücadelede temkinli bir duruş sergilemesi ve faiz indirimlerine yönelik beklentileri zayıflatması durumunda doların güç kazanmasıyla birlikte ons altın üzerinde baskı oluşabilir. Bu nedenle tutanakların ardından gram altında gün içindeki hareketliliğin artması bekleniyor.

        3

        GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Altın fiyatları 19 Ağustos 2026 Çarşamba gününe hareketli başladı. Gram altın sabah saatlerinde 6 bin 700 TL bandında, çeyrek altın ise 11 bin TL seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar gün içerisinde gram ve çeyrek altının yanı sıra yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.714,32

        6.715,22

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.354,15

        4.354,83

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.743,91

        10.981,17

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.974,65

        43.782,28

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        43.076,00

        43.767,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.411,75

        21.951,75

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.957,75

        43.769,23

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        44.451,55

        45.571,26

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.641,23

        4.868,01

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.061,25

        6.296,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        GREMSE ALTIN FİYATI

        102.273,00

        109.049,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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