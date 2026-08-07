CANLI ALTIN FİYATLARI | 7 Ağustos 2026 Gram altın 6 bin 583 TL'yi aştı
Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 10'dan fazla değer kazanan gram altın fiyatı 6.654 TL'yi aştı. 7 Ağustos 2026 Cuma günü gram altın 6 bin 654 TL seviyesini aşarken, çeyrek altın 10 bin 882 TL, Cumhuriyet altını ise 43 bin 396 TL'den satışa sunuluyor. İşte, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum…
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, 7 Ağustos 2026 Cuma günü 6 bin 583 TL seviyesinin üzerine çıktı. Ons altındaki hareketlilikle birlikte altının diğer türlerinde de yükseliş görülürken, gram altının aylık ve yıllık performansındaki güçlü artış öne çıktı. İşte, 7 Ağustos 2026 Cuma çeyrek ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Serbest piyasada saat 17:00 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.651,00 TL, satış fiyatı ise 6.651,98 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altın gün içerisinde yüzde 1,40 oranında değer kazandı.
GRAM ALTINDA YILLIK KAZANÇ YÜZDE 48'E ULAŞTI
Gram altının yılbaşındaki 5.985,85 TL seviyesinden 6.648,14 TL'ye yükselmesi, yılbaşından bu yana büyük bir artış anlamına geliyor. Bu süreçte gram altının değer kazancı yüzde 10'dan fazla oldu.
ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın 7 Ağustos Cuma günü 10.636,55 TL alış, 10.871,58TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 42.546,09 TL olurken satış fiyatı 43.350,33 TL seviyesinde bulunuyor.
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.320,17
4.320,91
TAM ALTIN FİYATI
42.857,00
43.449,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.236,27
21.722,05
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.605,68
43.410,94
ATA ALTIN FİYATI
44.003,52
15.112,16
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.630,90
4.837,55
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.044,80
6.253,12
ALTIN FİYATLARI AYLIK BAZDA NE KADAR YÜKSELDİ?
Gram altındaki yükseliş yalnızca günlük hareketle sınırlı kalmadı. Ağustos ayının ilk gününe kıyasla gram altın 391,30 TL değer kazanarak yüzde 6,32 yükseldi. Böylece ayın ilk haftasında gram altında dikkat çekici bir artış yaşandı.
Son bir yıllık performansa bakıldığında ise yükseliş daha belirgin hale geliyor. Geçen yıl 4.436,53 TL seviyesinde bulunan gram altın, bugün 6.682,97 TL'ye ulaşarak yüzde 48,40 oranında değer kazandı.
ONS ALTINDA DA YUKARI YÖNLÜ HAREKET
Küresel piyasalarda ons altın da yükselişini sürdürüyor. 7 Ağustos Cuma günü ons altının alış fiyatı 4.287,73 dolar, satış fiyatı ise 4.288,53 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın gün içerisinde yüzde 1,39 oranında değer kazandı.
Ons altın ağustos ayının ilk gününe göre 252,05 dolar yükselerek yüzde 6,23 değer kazandı. Son bir yıllık dönemde ise 3.396,38 dolardan 4.298,20 dolara yükselen ons altının yıllık kazancı 901,82 dolar, oran olarak ise yüzde 26,55 oldu.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, gram altının 6 bin 500 lira seviyesinin üzerinde tutunması dikkat çekiyor. Yurt içindeki altın fiyatlarının seyri açısından ons altındaki hareketin yanı sıra dolar kurundaki değişimler de önem taşıyor. Piyasalardaki gelişmeler ve küresel ekonomik beklentiler, altının önümüzdeki dönemdeki yönü açısından belirleyici olacak.