Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, 7 Ağustos 2026 Cuma günü 6 bin 583 TL seviyesinin üzerine çıktı. Ons altındaki hareketlilikle birlikte altının diğer türlerinde de yükseliş görülürken, gram altının aylık ve yıllık performansındaki güçlü artış öne çıktı. İşte, 7 Ağustos 2026 Cuma çeyrek ve gram altın fiyatları…

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