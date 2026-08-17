ALTINDA SON DURUM: 17 Ağustos 2026 altın fiyatlarında kritik seyir! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında yeni haftanın görünümü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Zirve seviyelerinin ardından geri çekilen gram altın yeniden 6 bin 700 TL bandında seyrederken ons altın 4 bin 378 dolar civarında işlem görüyor. Peki 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte 17 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları alış ve satış tablosu…
Altın fiyatlarında hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son 10 haftanın en yüksek seviyelerini test eden ons altın ve buna paralel yükselen gram altın, zirve sonrası gelen kar satışlarının ardından yeniden yön arıyor. 17 Ağustos 2026 sabahında gram altın 6 bin 760 TL seviyesinde işlem görürken ons altın 4 bin 378 dolar civarında bulunuyor. Yatırımcılar bir yandan gram ve çeyrek altının güncel fiyatlarını takip ederken diğer yandan altının önümüzdeki günlerde yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceğini araştırıyor. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç TL ve artacak mı? İşte, 17 Ağustos güncel altın fiyatlarında son durum…
GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
6.766,13
6.767,12
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.378,34
4.379,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.825,39
11.064,02
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.305,05
44.123,40
TAM ALTIN FİYATI
43.535,00
43.964,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.578,01
22.122,32
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.291,30
44.109,33
ATA ALTIN FİYATI
44.029,76
45.148,45
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.660,73
4.887,68
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.092,94
6.325,27
GREMSE ALTIN FİYATI
108.368,00
109.538,00