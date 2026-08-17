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        Haberler Bilgi ALTINDA SON DURUM: 17 Ağustos 2026 altın fiyatlarında kritik seyir! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        ALTINDA SON DURUM: 17 Ağustos 2026 altın fiyatlarında kritik seyir! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yeni haftanın görünümü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Zirve seviyelerinin ardından geri çekilen gram altın yeniden 6 bin 700 TL bandında seyrederken ons altın 4 bin 378 dolar civarında işlem görüyor. Peki 17 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte 17 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları alış ve satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 06:56 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatlarında hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son 10 haftanın en yüksek seviyelerini test eden ons altın ve buna paralel yükselen gram altın, zirve sonrası gelen kar satışlarının ardından yeniden yön arıyor. 17 Ağustos 2026 sabahında gram altın 6 bin 760 TL seviyesinde işlem görürken ons altın 4 bin 378 dolar civarında bulunuyor. Yatırımcılar bir yandan gram ve çeyrek altının güncel fiyatlarını takip ederken diğer yandan altının önümüzdeki günlerde yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceğini araştırıyor. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç TL ve artacak mı? İşte, 17 Ağustos güncel altın fiyatlarında son durum…

        2

        GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

        6.766,13

        6.767,12

        GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN.

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.378,34

        4.379,33

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.825,39

        11.064,02

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.305,05

        44.123,40

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.535,00

        43.964,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.578,01

        22.122,32

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.291,30

        44.109,33

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.029,76

        45.148,45

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.660,73

        4.887,68

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.092,94

        6.325,27

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        108.368,00

        109.538,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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