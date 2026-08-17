Altın fiyatlarında hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son 10 haftanın en yüksek seviyelerini test eden ons altın ve buna paralel yükselen gram altın, zirve sonrası gelen kar satışlarının ardından yeniden yön arıyor. 17 Ağustos 2026 sabahında gram altın 6 bin 760 TL seviyesinde işlem görürken ons altın 4 bin 378 dolar civarında bulunuyor. Yatırımcılar bir yandan gram ve çeyrek altının güncel fiyatlarını takip ederken diğer yandan altının önümüzdeki günlerde yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceğini araştırıyor. Peki, Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, kaç TL ve artacak mı? İşte, 17 Ağustos güncel altın fiyatlarında son durum…