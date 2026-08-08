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        Haberler Bilgi Spor CANLI İZLE | Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Göztepe Trabzonspor hazırlık maçı canlı yayın bilgileri

        CANLI İZLE | Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Göztepe Trabzonspor hazırlık maçı canlı yayın bilgileri

        Yeni sezon öncesindeki son hazırlıklarını sürdüren Göztepe ile Trabzonspor, İzmir'de önemli bir prova maçına çıkıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, her iki takım için de lig öncesi oyuncu tercihlerini ve takımın genel durumunu test etme açısından dikkat çekiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 19:54 Güncelleme:
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        Göztepe ile Trabzonspor, yeni sezon öncesinde hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele, teknik heyetlere lig maratonu öncesinde takımlarının son durumunu değerlendirme imkanı sunacak. Karşılaşmaya ilgi gösteren futbolseverler ise maçın günü, başlama saati ve yayınlanacağı kanala ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte mücadeleye dair yayın ayrıntıları...

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        GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Göztepe-Trabzonspor maçı bu akşam 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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        GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Göztepe-Trabzonspor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        İLK 11'LER

        Göztepe: Arda, Arda Okan, Taha, Sonko, İsmail, Matos, Miroshi, Antunes, Armstrong, Mputu, Henrique

        Trabzonspor: Onuralp, Savic, Nwaiwu, Cabrail, Pina, Malnovksyi, Bouchouarı, Muçi, Savıolo, Aral, Onuachu

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