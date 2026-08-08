CANLI İZLE | Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Göztepe Trabzonspor hazırlık maçı canlı yayın bilgileri

Göztepe ile Trabzonspor, yeni sezon öncesinde hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele, teknik heyetlere lig maratonu öncesinde takımlarının son durumunu değerlendirme imkanı sunacak. Karşılaşmaya ilgi gösteren futbolseverler ise maçın günü, başlama saati ve yayınlanacağı kanala ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte mücadeleye dair yayın ayrıntıları...