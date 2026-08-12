Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 12 Ağustos Çarşamba! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde haftanın merakla beklenen sonuçları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kupon sahipleri kazandıran numaraları araştırmaya başladı. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. Büyük ikramiyenin hangi kupona isabet ettiği ve 6 bilen talihli olup olmadığı da sonuçlarla birlikte netleşti. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden çekiliş sonuçlarını inceleyebiliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, 12 Ağustos 2026 Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı ve sonuçlar nereden sorgulanır? İşte 12 Ağustos Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve sonuç sorgulama ekranı.
Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı sona erdi ve gözler açıklanan şanslı numaralara çevrildi. Haftanın çekilişinde belirlenen numaralar kupon sahiplerinin bilgisine sunuldu. Talihliler, ellerindeki kuponları açıklanan numaralarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor. Çekilişin ardından ikramiye kategorilerindeki kazanan kişi sayıları da belli oldu. Peki, 12 Ağustos Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları neler, kazandıran numaralar hangileri ve Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte Çılgın Sayısal Loto 12 Ağustos 2026 çekiliş sonucu ve tüm ikramiye detayları...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.
Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar:
19 - 31 - 49 - 59 - 64 - 66
JOKER 7 + SÜPERSTAR 67
SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.
Kupon numarası veya çekiliş tarihi bilgileriyle sorgulama yaparak biletinize ikramiye isabet edip etmediğini kolayca öğrenebilirsiniz.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.