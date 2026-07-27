Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 27 Temmuz Pazartesi! Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü erişime açıldı. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiye için nefesler tutulurken, binlerce kişi kuponlarını kontrol etmeye başladı. Çekiliş sonuçlarıyla birlikte ikramiye dağılımı ve kazanan kişi sayısı da yayımlandı. Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango'nun resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, 27 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 27 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
27 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı ve sonuçlar ilan edildi. Haftanın merakla beklenen çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli olurken, vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için resmi sonuç ekranına yöneldi. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online sistemi üzerinden anlık olarak sorgulanabiliyor. Büyük ikramiye başta olmak üzere tüm ikramiye kategorilerine ilişkin bilgiler de sonuç ekranında yer alıyor. Peki, 27 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı, Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 27 TEMMUZ 2026 AÇIKLANDI
27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango Online tarafından yayımlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı erişime açıldı.
Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kolayca kontrol edebiliyor.
27 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar şu şekilde:
4 - 9 - 20 - 45 - 48 - 59
JOKER 66 + SÜPERSTAR 57
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.
Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.
Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.