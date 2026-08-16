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        Haberler Bilgi Deprem mi oldu? Son dakika: Bingöl güne depremle uyandı! Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? 16 Ağustos son depremler AFAD ve Kandilli listesi

        Deprem mi oldu? Son dakika: Bingöl güne depremle uyandı! Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? 16 Ağustos son depremler AFAD ve Kandilli listesi

        Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile birlikte başta belirtilen sorunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak sabah saat 05.44'te merkez üssü Bingöl Kiğı olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 07:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        16 Ağustos son depremler AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak Bingöl Kiğı'da saat 05.44'te 3.2 büyüklüğünde deprem emydana geldi. İşte 16 Ağustos tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Tarih(TS)</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Enlem</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Boylam</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Derinlik</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Tip</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Büyüklük</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">Yer</span></span></span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; overflow: hidden; margin: -8px calc(-1.42857em + 2px) -8px -12px;"><span class="k-link" style="box-sizing: border-box; color: inherit; outline: 0px; cursor: pointer; padding: 8px 12px; width: auto; display: flex; flex-flow: row; align-items: center; flex: 1 1 0%; overflow: hidden;"><span class="k-column-title ng-star-inserted" style="box-sizing: border-box; min-width: 0px; text-overflow: ellipsis; flex-shrink: 1; overflow: hidden;">EventID</span></span></span>
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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.08.16 06:26:11 39.1205 28.2798 13.0 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.16 06:05:43 35.9233 31.4520 22.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.08.16 05:44:46 39.3818 40.4350 5.0 -.- 3.3 3.3 GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel
        2026.08.16 05:43:09 39.8317 41.8852 22.7 -.- 1.3 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
        2026.08.16 04:28:42 39.0910 39.0115 5.0 -.- 2.1 -.- TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
        2026.08.16 04:07:28 38.4133 42.8760 5.2 -.- 1.8 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel
        2026.08.16 03:19:18 39.2397 28.1192 8.0 -.- 2.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.16 02:36:44 38.2778 38.5477 1.8 -.- 2.0 -.- TOKLUCA-(MALATYA) İlksel
        2026.08.16 02:34:18 38.2830 38.5535 3.7 -.- 1.5 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
        2026.08.16 02:33:50 38.3782 38.5365 8.7 -.- 1.9 -.- SEVILDAG-(MALATYA) İlksel
        2026.08.16 02:32:03 38.2287 38.5327 5.3 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
        2026.08.16 01:51:20 40.4582 29.0158 2.4 -.- 1.4 -.- NARLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
        2026.08.16 01:41:21 38.1595 37.0160 5.0 -.- 2.3 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.16 01:08:54 38.5748 39.4825 7.7 -.- 2.9 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
        2026.08.16 00:39:13 38.6862 43.0248 1.6 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
        2026.08.15 23:36:11 38.2803 38.1575 10.2 -.- 1.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.08.15 22:15:07 39.1845 28.1363 12.4 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.08.15 22:03:30 39.1415 25.9355 10.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.08.15 21:28:23 40.4482 32.1877 10.8 -.- 1.8 -.- GUNEY-CAMLIDERE (ANKARA) İlksel
        2026.08.15 21:04:47 38.0595 36.6262 3.3 -.- 2.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.15 20:42:43 38.4720 43.4370 9.8 -.- 1.9 -.- KEVENLI-(VAN) İlksel
        2026.08.15 20:37:04 38.2007 38.1580 8.6 -.- 1.4 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.08.15 18:45:33 35.8730 27.6073 8.0 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel
        2026.08.15 17:34:37 39.9552 28.6765 1.2 -.- 1.9 -.- OSMANIYE-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
        2026.08.15 17:06:03 40.3247 24.0962 8.9 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
        2026.08.15 16:32:00 40.0417 28.6603 7.3 -.- 1.8 -.- KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
        2026.08.15 16:19:25 40.0428 28.6707 7.6 -.- 3.3 -.- KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
        2026.08.15 14:51:20 38.0205 37.3812 5.0 -.- 2.2 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.15 14:50:42 38.3165 38.2180 14.6 -.- 2.7 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.08.15 14:24:30 38.3455 38.4438 20.5 -.- 1.2 -.- BULGURLU-(MALATYA) İlksel

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