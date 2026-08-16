Deprem mi oldu? Son dakika: Bingöl güne depremle uyandı! Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? 16 Ağustos son depremler AFAD ve Kandilli listesi

16 Ağustos son depremler AFAD ve Kandilli listesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki meydana gelen son depremler anlık olarak AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak Bingöl Kiğı'da saat 05.44'te 3.2 büyüklüğünde deprem emydana geldi. İşte 16 Ağustos tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...