e-YDS 2026/9 başvuruları başladı! ÖSYM AİS e-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?
İngilizce yabancı dil puanı elde etmek isteyen adayların katılacağı e-YDS 2026/9 için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından bilgisayar ortamında uygulanacak sınava ilişkin başvuru tarihleri, sınav günü ve ücret bilgileri açıklandı. Peki e-YDS 2026/9 ne zaman yapılacak, başvurular nasıl, nereden gerçekleştirilecek ve adaylar ne kadar ücret ödeyecek? İşte sınava ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
İngilizce yabancı dil puanı elde etmek isteyen adayların katılacağı e-YDS 2026/9 için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından bilgisayar ortamında uygulanacak sınava ilişkin başvuru tarihleri, sınav günü ve ücret bilgileri açıklandı. Peki e-YDS 2026/9 ne zaman yapılacak, başvurular nasıl, nereden gerçekleştirilecek ve adaylar ne kadar ücret ödeyecek? İşte sınava ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
e-YDS 2026/9 (İNGİLİZCE) BAŞVURULARI BAŞLADI!
e-YDS için başvuru ekranı 5 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, işlemlerini 13 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4430, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.
e-YDS 2026/9 (İNGİLİZCE) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Başvuru ücreti 2.150 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin https://sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden yatırararak başvurularını tamamlayabilecek.