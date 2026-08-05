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        Haberler Bilgi Gündem e-YDS 2026/9 başvuruları başladı! ÖSYM AİS e-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

        e-YDS 2026/9 başvuruları başladı! ÖSYM AİS e-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

        İngilizce yabancı dil puanı elde etmek isteyen adayların katılacağı e-YDS 2026/9 için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından bilgisayar ortamında uygulanacak sınava ilişkin başvuru tarihleri, sınav günü ve ücret bilgileri açıklandı. Peki e-YDS 2026/9 ne zaman yapılacak, başvurular nasıl, nereden gerçekleştirilecek ve adaylar ne kadar ücret ödeyecek? İşte sınava ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 17:15 Güncelleme:
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        1

        İngilizce yabancı dil puanı elde etmek isteyen adayların katılacağı e-YDS 2026/9 için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından bilgisayar ortamında uygulanacak sınava ilişkin başvuru tarihleri, sınav günü ve ücret bilgileri açıklandı. Peki e-YDS 2026/9 ne zaman yapılacak, başvurular nasıl, nereden gerçekleştirilecek ve adaylar ne kadar ücret ödeyecek? İşte sınava ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

        2

        e-YDS 2026/9 (İNGİLİZCE) BAŞVURULARI BAŞLADI!

        e-YDS için başvuru ekranı 5 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, işlemlerini 13 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

        Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4430, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.

        3

        e-YDS 2026/9 (İNGİLİZCE) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Başvuru ücreti 2.150 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin https://sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden yatırararak başvurularını tamamlayabilecek.

        ÖSYM e-YDS 2026/9 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        e-YDS 2026/9 (İNGİLİZCE) SINAVI NE ZAMAN?

        e-YDS 2026/9 İngilizce alanında 22 Ağustos 2026 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.

        Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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