e-YDS 2026/9 başvuruları başladı! ÖSYM AİS e-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

İngilizce yabancı dil puanı elde etmek isteyen adayların katılacağı e-YDS 2026/9 için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından bilgisayar ortamında uygulanacak sınava ilişkin başvuru tarihleri, sınav günü ve ücret bilgileri açıklandı. Peki e-YDS 2026/9 ne zaman yapılacak, başvurular nasıl, nereden gerçekleştirilecek ve adaylar ne kadar ücret ödeyecek? İşte sınava ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...