SGK duyurdu! En düşük emekli zam farkı ödeme tarihi belli oldu 2026! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin ardından gözler, en düşük emekli maaşına yapılacak 3.552 TL'lik zam farkı ödemelerinin tarihine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca vatandaş, emekli maaşı fark ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Emekli Sandığı kapsamındaki zam farkı ödemeleri tamamlanırken, en düşük emekli aylığından yararlananlara yapılacak zam ödemeleri için beklenen açıklama SGK'dan geldi. Peki, Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 3.552 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı? İşte SGK 2026 emekli maaşı farkı ödeme takvimi...
En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece milyonlarca emeklinin beklediği yasal süreç tamamlanmış oldu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gözler, maaş farklarının ödeme takvimine çevrildi. Özellikle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar, oluşan 3.552 TL'lik farkın hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı zam farkı yattı mı? İşte emekli maaş farkının yatacağı tarih..
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.
Düzenleme ile halen en düşük emekli aylığı alan milyonlarca vatandaşın maaşında artış yapılması hedefleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
En düşük emekli maaşını artıran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte bu kapsamdaki emekliler için 3 bin 552 TL maaş farkı oluşacak.
Ancak emeklilerin alacağı kesin fark tutarı, kişinin mevcut maaşına ve SGK kayıtlarına göre değişiklik gösterebilir.
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
SGK'dan yapılan açıklamada "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır" denildi.
3.552 TL EMEKLİ MAAŞI FARKI KİMLERE ÖDENECEK?
En düşük emekli aylığına yapılan artış nedeniyle oluşan 3.552 TL'lik fark, yeni düzenleme kapsamına giren ve en düşük emekli aylığı alan hak sahiplerine ödenecek.