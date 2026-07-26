Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Emekliye ÖTV'siz araç markaları 2026: Emeklilere ÖTV'siz araç çıktı mı, şartları neler?

        Emekliye ÖTV'siz araç markaları 2026: Emeklilere ÖTV'siz araç çıktı mı, şartları neler?

        Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesine ilişkin gelişmeler milyonlarca SSK ve Bağ-kurlu tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde engellilere yönelik ÖTV istisnasında yapılan değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanması ve üst limitin artırılması, emeklilere yönelik düzenlemeyi de yeniden gündeme taşıdı. Ancak emeklilere özel ÖTV'siz araç alımını sağlayacak düzenleme için henüz yürürlüğe giren bir yasa bulunmuyor. Buna karşın TBMM'ye sunulan kanun teklifine ilişkin süreç yatırımcılar ve emekliler tarafından yakından izleniyor. Öte yandan engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetinde yeni üst limit ve şartlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç çıktı mı, şartları neler, emekliye ÖTV muafiyetli araç hangi marka ve modeller alınabilecek? İşte 2026 emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 20:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Emekliye ÖTV muafiyetli araç düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle engelliler için ÖTV istisnasında uygulanacak araç üst limiti artırılırken, kapsamda da bazı değişikliklere gidildi. Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç hakkı ise henüz kanunlaşmadığı için başvuru süreci başlamış değil. Bu nedenle "emekliye ÖTV'siz araç çıktı" yönündeki paylaşımlar resmi olarak doğrulanmış bir uygulamayı yansıtmıyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç yasalaştı mı, şartları neler, hangi araçlar gündemde? İşte emekliye ÖTV'siz araç markaları ve modelleri...

        2

        EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKTI MI?

        Emeklilere özel ÖTV muafiyeti sağlayan bir düzenleme henüz yasalaşmadı.

        Konuya ilişkin kanun teklifleri TBMM'ye sunulmuş olsa da teklif henüz Genel Kurul'dan geçmedi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmedi. Bu nedenle emeklilerin ÖTV'siz araç alımına yönelik aktif bir başvuru süreci bulunmuyor.

        3

        EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER?

        Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:

        Emekli statüsünde olmak,

        Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,

        Satın alınan aracı belirli süre satmamak,

        Binek otomobil almak,

        Ticari araçların kapsam dışında tutulması.

        Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.

        4

        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKALARI HANGİLERİ?

        Düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen ÖTV muafiyeti üst limiti içerisinde kalan araçlar kapsamda değerlendirilebilecek. Gündeme gelen listelerde şu markalar öne çıkıyor:

        Togg

        Fiat

        Toyota

        Renault

        Hyundai

        Opel

        Citroen

        Peugeot

        Volkswagen

        Dacia

        Ancak hangi model ve markaların kesin olarak kapsamda yer alacağı, olası yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra netlik kazanacak.

        5

        ENGELLİLERE YÖNELİK YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Emeklilere yönelik düzenleme beklenirken, engelli vatandaşları ilgilendiren ÖTV istisnasına ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV istisnası kapsamında alınabilecek araçlar için üst limit 2 milyon 873 bin 900 TL'ye yükseltildi. Ayrıca belirli şartları sağlayan engelli bireylerin kapsamı genişletilirken, araçlarda yerli üretim kriteri ve kullanım şartlarına ilişkin düzenlemeler de güncellendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çalıştığı döviz bürosundan elektrik kesintisi sırasında 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı

        İstanbul Fatih'te, çalıştığı döviz bürosunda elektrik kesintisini fırsat bilerek 300 tam altın (12 milyon TL) çaldığı belirlenen İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin son çaldığı altınları kuyumcuda bozdurması ve iş yerinden daha önce çaldığı altınları yerine koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong