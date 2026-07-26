Emekliye ÖTV muafiyetli araç düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle engelliler için ÖTV istisnasında uygulanacak araç üst limiti artırılırken, kapsamda da bazı değişikliklere gidildi. Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç hakkı ise henüz kanunlaşmadığı için başvuru süreci başlamış değil. Bu nedenle "emekliye ÖTV'siz araç çıktı" yönündeki paylaşımlar resmi olarak doğrulanmış bir uygulamayı yansıtmıyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç yasalaştı mı, şartları neler, hangi araçlar gündemde? İşte emekliye ÖTV'siz araç markaları ve modelleri...