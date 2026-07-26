Emekliye ÖTV'siz araç markaları 2026: Emeklilere ÖTV'siz araç çıktı mı, şartları neler?
Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesine ilişkin gelişmeler milyonlarca SSK ve Bağ-kurlu tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde engellilere yönelik ÖTV istisnasında yapılan değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanması ve üst limitin artırılması, emeklilere yönelik düzenlemeyi de yeniden gündeme taşıdı. Ancak emeklilere özel ÖTV'siz araç alımını sağlayacak düzenleme için henüz yürürlüğe giren bir yasa bulunmuyor. Buna karşın TBMM'ye sunulan kanun teklifine ilişkin süreç yatırımcılar ve emekliler tarafından yakından izleniyor. Öte yandan engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetinde yeni üst limit ve şartlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç çıktı mı, şartları neler, emekliye ÖTV muafiyetli araç hangi marka ve modeller alınabilecek? İşte 2026 emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesinde son durum...
Emekliye ÖTV muafiyetli araç düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle engelliler için ÖTV istisnasında uygulanacak araç üst limiti artırılırken, kapsamda da bazı değişikliklere gidildi. Emeklilere yönelik ÖTV'siz araç hakkı ise henüz kanunlaşmadığı için başvuru süreci başlamış değil. Bu nedenle "emekliye ÖTV'siz araç çıktı" yönündeki paylaşımlar resmi olarak doğrulanmış bir uygulamayı yansıtmıyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç yasalaştı mı, şartları neler, hangi araçlar gündemde? İşte emekliye ÖTV'siz araç markaları ve modelleri...
EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKTI MI?
Emeklilere özel ÖTV muafiyeti sağlayan bir düzenleme henüz yasalaşmadı.
Konuya ilişkin kanun teklifleri TBMM'ye sunulmuş olsa da teklif henüz Genel Kurul'dan geçmedi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmedi. Bu nedenle emeklilerin ÖTV'siz araç alımına yönelik aktif bir başvuru süreci bulunmuyor.
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER?
Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:
Emekli statüsünde olmak,
Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,
Satın alınan aracı belirli süre satmamak,
Binek otomobil almak,
Ticari araçların kapsam dışında tutulması.
Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKALARI HANGİLERİ?
Düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen ÖTV muafiyeti üst limiti içerisinde kalan araçlar kapsamda değerlendirilebilecek. Gündeme gelen listelerde şu markalar öne çıkıyor:
Togg
Fiat
Toyota
Renault
Hyundai
Opel
Citroen
Peugeot
Volkswagen
Dacia
Ancak hangi model ve markaların kesin olarak kapsamda yer alacağı, olası yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra netlik kazanacak.
ENGELLİLERE YÖNELİK YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Emeklilere yönelik düzenleme beklenirken, engelli vatandaşları ilgilendiren ÖTV istisnasına ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV istisnası kapsamında alınabilecek araçlar için üst limit 2 milyon 873 bin 900 TL'ye yükseltildi. Ayrıca belirli şartları sağlayan engelli bireylerin kapsamı genişletilirken, araçlarda yerli üretim kriteri ve kullanım şartlarına ilişkin düzenlemeler de güncellendi.