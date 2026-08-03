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        Haberler Bilgi Ekonomi En düşük emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak 2026? En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

        En düşük emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak 2026? En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

        En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL'ye çıkaran düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü bu kez zam farkı ödemelerine çevrildi. Temmuz ayına ilişkin oluşan maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numarasına göre yapılacak ödemelerin tarihini araştırmayı sürdürüyor. Peki, En düşük emekli maaşı zam farkı yattı, mı ne zaman yatacak 2026? İşte SGK tahsis numarasına göre Temmuz 2026 en düşük emekli maaşı ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 11:39 Güncelleme:
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        Temmuz ayında en düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL'ye yükselten yasal düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Düzenleme kapsamında maaş farkı almaya hak kazanan milyonlarca emekli, 3 bin 552 TL'lik fark ödemelerinin hangi tarihte yatırılacağını öğrenmek istiyor. Gözler şimdi, SGK'nın yayımlayacağı resmi ödeme takvimine çevrilmiş durumda. İşte detaylar...

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.

        3

        EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

        En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yeni aylık tutarı resmen 23 bin 552 TL oldu.

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        EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

        En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte bu kapsamdaki emekliler için 3 bin 552 TL maaş farkı oluşuyor. Ancak emeklilerin alacağı kesin fark tutarı, kişinin mevcut maaşına ve SGK kayıtlarına göre değişiklik gösterebilir.

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        EMEKLİ ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Zam farkı ödemelerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda ağustos ayı içinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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        MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM FARKLARI HESAPLARA YATIRILDI

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ilişkin 2026 Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, söz konusu ödeme kapsamında 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL zam farkı ödemesi yapıldı.

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