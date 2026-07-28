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        Haberler Bilgi Gündem EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ: TYT puanı ile hangi üniversitelere girebilirim?

        EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ: TYT puanı ile hangi üniversitelere girebilirim?

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının gündeminde taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor. Puanına uygun üniversite seçeneklerini araştıran binlerce öğrenci, en düşük puanlı üniversiteler, 150 puanla hangi üniversiteye girilir, 200 puanla hangi üniversiteler tercih edilebilir ve 2026 üniversite taban puanları sorgularına yoğun ilgi gösteriyor. Adaylar, tercih sürecinde yol gösterici olması açısından önceki yıllara ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, TYT puanı ile hangi üniversitelere girebilirim? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        1

        YKS 2026 sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte adayların odağı puanlarına uygun üniversite seçeneklerine çevrildi. Özellikle en düşük taban puanlı üniversiteler, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 280 ve 300 puanla hangi üniversitelere girilebilir soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite tercihlerine hazırlanan adaylar, doğru tercih listesi oluşturabilmek için geçmiş yılların taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan verilerini inceleyerek puanlarına uygun seçenekleri değerlendirmeyi sürdürüyor. İşte en düşük puanlı üniversite bölümleri...

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        EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

        TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebiliyor.

        ÖN LİSANS PROGRAMI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

        Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

        Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

        Bilgisayar Programcılığı

        Adalet

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Çocuk Gelişimi

        İç Mekan Tasarımı

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        220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

        2 Yıllıklar:

        Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

        Ameliyathane Hizmetleri

        Gıda Teknolojisi

        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

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        4 Yıllıklar:

        İlahiyat (AÖF)

        Açıköğretim İşletme / İktisat

        Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

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        250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

        Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

        Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

        Tarih – Devlet üniversiteleri

        İktisat / İşletme

        Rekreasyon

        Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        Radyo, Televizyon ve Sinema

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        280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

        Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.

        Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

        Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

        İngiliz Dili ve Edebiyatı

        Felsefe

        Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

        Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları

        8

        300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu puanla devlet üniversitelerinde bu ve benzeri bölümler hedeflenebilir.

        Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

        PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

        Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

        İngilizce Öğretmenliği

        Beslenme ve Diyetetik

        Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

        Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

        9

        Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

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