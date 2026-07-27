FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Temmuz 2026 FED faiz kararı ne olur, faiz beklentisi ne yönde?

Küresel piyasalar, Temmuz 2026 toplantısı öncesinde FED’in faiz kararından önce, para politikasının önümüzdeki dönemine ilişkin vereceği mesajlara odaklandı. ABD ekonomisinin enflasyon ve büyüme görünümüne dair değerlendirmeler, dolar, altın, kripto para ve hisse senedi piyasalarında yeni bir yön arayışını beraberinde getirebilir. Kritik açıklama öncesinde yatırımcılar riskli pozisyonlarını sınırlarken, olası faiz indiriminin zamanlamasına yönelik beklentiler de güç kazanıyor. Peki FED’in Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman ve saat kaçta duyurulacak? Bankanın faizi sabit bırakması mı, indirim yönünde adım atması mı bekleniyor? İşte toplantı takvimi, piyasa beklentileri ve karar öncesinde öne çıkan gelişmeler…