FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Temmuz 2026 FED faiz kararı ne olur, faiz beklentisi ne yönde?
Temmuz ayı FED toplantısı öncesinde küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'ndan gelecek mesajlara çevrildi. Faiz kararının yanı sıra bankanın enflasyon, büyüme ve para politikasının geleceğine ilişkin vereceği sinyaller, doların seyrinden altın fiyatlarına, kripto varlıklardan dünya borsalarına kadar birçok yatırım aracını doğrudan etkileyebilir. Yatırımcılar, karar metni ve FED yönetiminin açıklamaları öncesinde temkinli pozisyon alırken faiz indirimi ihtimaline ilişkin beklentiler de yakından izleniyor. Peki Temmuz 2026 FED faiz kararı hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak? Piyasalarda faiz indirimi mi, sabit bırakma kararı mı bekleniyor? İşte kritik toplantı öncesinde öne çıkan tahminler ve merak edilen ayrıntılar…
Küresel piyasalar, Temmuz 2026 toplantısı öncesinde FED’in faiz kararından önce, para politikasının önümüzdeki dönemine ilişkin vereceği mesajlara odaklandı. ABD ekonomisinin enflasyon ve büyüme görünümüne dair değerlendirmeler, dolar, altın, kripto para ve hisse senedi piyasalarında yeni bir yön arayışını beraberinde getirebilir. Kritik açıklama öncesinde yatırımcılar riskli pozisyonlarını sınırlarken, olası faiz indiriminin zamanlamasına yönelik beklentiler de güç kazanıyor. Peki FED’in Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman ve saat kaçta duyurulacak? Bankanın faizi sabit bırakması mı, indirim yönünde adım atması mı bekleniyor? İşte toplantı takvimi, piyasa beklentileri ve karar öncesinde öne çıkan gelişmeler…
TEMMUZ 2026 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED’in para politikasına yön verecek Temmuz ayı FOMC toplantısı, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.
İki günlük değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından alınan faiz kararı, 29 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuna duyurulacak.
FED FAİZ KARARI NE OLUR, BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Piyasa tahminleri, FED’in temmuz toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 bandında değiştirmeyerek mevcut seviyesinde bırakacağına işaret ediyor.
ABD’de enflasyonun son dönemde hız kesmesi, yeni bir faiz artırımına duyulan ihtiyacı azaltırken jeopolitik belirsizlikler ile enerji fiyatlarındaki oynaklık bankanın ihtiyatlı politikasını sürdürmesine neden olabilir.