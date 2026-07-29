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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanır ne olur? Sürpriz beklentisi sürüyor! Fed fazileri sabit tutarsa altın fiyatları ne olur? İşte beklentiler

        Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanır ne olur? Sürpriz beklentisi sürüyor! Fed fazileri sabit tutarsa altın fiyatları ne olur? İşte beklentiler

        Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Fed faizleri sabit tutarsa altın fiyatları ne olur? Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan karara çevrilmişken özellikle döviz ve altın yatırımcıları merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. ABD merkezli bazı yatırımcı firmaları Fed'in bu hafta sürpriz bir faiz artışına gidebileceğini ve bunun enflasyonla mücadelede güvenilirliği artıracağını savunuyor. Bununla birlikte ise faizlerin sabit tutulacağı beklentisi piyasalarda ağırlık kazanmış durumda. Peki, ABD Merkez Bankası Fed fazileri sabit tutarsa altın fiyatları ne olur? Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ile ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:02 Güncelleme:
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        1

        ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz kararı öncesinde geri sayımda sona gelinmişken piyasların gözü başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Özellikle de altın yatırımcılar merak içerisinde "Fed fazileri sabit tutarsa altın fiyatları ne olur?" sorusunun cevabı da araştırılıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararıyla ilgili ayrıntılar...

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Fed faiz kararı, 29 Temmuz Çarşamba günü yani bugün saat 21.00’de açıklanacak.

        3

        FED FAİZ KARARI NE OLACAK, SABİT Mİ TUTACAK?

        Fed’in bu akşam açıklanacak kararla politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Ancak piyasalarda, yüksek enflasyona karşı sabrın azalması nedeniyle sürpriz bir faiz artışı ihtimali de fiyatlanıyor.

        4

        FED FAİZLERİ SABİRT TUTARSA ALTIN FYATLARI NE OLUR?

        Fed'in fazileri sabit tutması halinde kısa veadeli düşüş ve yatay seyir izlenmesi bekleniyor. Ancak açıklamada faiz artışı yönünde sinyallerin verilmesi halinde ise dolar kurlarında artış ve buna bağlı olarak altın fiyatlarında değer kaybı da beklentiler arasında yer alıyor.

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