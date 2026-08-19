FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası maçları ne zaman oynanacak? Filenin Sultanları rakipleri kimler?
Filenin Sultanları 2026 CEV Avrupa Şampiyonası maç tarihleri ve saatleri sporseverler tarafından sorgulanıyor. Turnavaya 3. Kez ev sahipliği yapmaya hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçını 21 Ağustos'ta Letonya ile oynayacak. İşte, 2026 Filenin Sultanları 2026 CEV Avrupa Şampiyonası maç takvimi…
2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları’nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu. Türkiye, 2003 ve 2019 yılları sonrasında dev organizasyona ev sahipliği yapacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası maçları ne zaman? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki grup etabı maç programı…
FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda A Grubu’nda mücadele edecek. Millilerin grup aşamasındaki tüm karşılaşmaları 19.00’da başlayacak.
21 Ağustos 2026 Cuma
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026 Pazar
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos 2026 Pazartesi
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026 Çarşamba
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos 2026 Cuma
19.00 Türkiye-Polonya
FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA HANGİ GRUPTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Grubu’nda yer alıyor. Filenin Sultanları, grup aşamasında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Millilerin grup etabında oynayacağı maçların ardından bir üst tura yükselen takımlar, Avrupa şampiyonluğu yolunda mücadelelerine devam edecek.
FİLENİN SULTANLARI'NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI RAKİPLERİ KİMLER?
Filenin Sultanları’nın 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki grup rakipleri Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya oldu. Türkiye, grup aşamasında beş karşılaşmaya çıkacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvaya Letonya karşılaşmasıyla başlayacak. Millilerin grup etabındaki son maçı ise Polonya karşısında oynanacak.