FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası maçları ne zaman oynanacak? Filenin Sultanları rakipleri kimler?

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları’nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu. Türkiye, 2003 ve 2019 yılları sonrasında dev organizasyona ev sahipliği yapacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası maçları ne zaman? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki grup etabı maç programı…