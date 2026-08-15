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        Haberler Bilgi Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Gençlerbirliği Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

        Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Gençlerbirliği Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

        Fenerbahçe, Avrupa arenasında erken başladığı sezon maratonunu Süper Lig'e taşıyor. Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle hazırlık sürecini diğer takımlara göre daha erken tamamlayan sarı-lacivertliler, ligde uzun süredir beklenen şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilk sınavına Gençlerbirliği karşısında çıkacak. Ankara'da oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya hangi kadrolarla çıkacağı ve karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler, muhtemel 11'ler ve maç detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Süper Lig’de yeni sezon heyecanı Fenerbahçe için Ankara deplasmanında başlıyor. Avrupa kupaları nedeniyle resmi maç temposuna erkenden giren sarı-lacivertliler, ligdeki ilk sınavında Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, başkentten üç puanla dönerek güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları futbolseverlerin gündeminde. Peki, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler ve muhtemel 11’ler...

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        GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, 15 Ağustos Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Saat 21.30’da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.

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        GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması, beIN Sports 1’den canlı olarak izlenebilecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Zuzek, Rodrigues, Etebo, Ensar, Kyabou, Traore, Tongya, Koita.

        Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca.

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