Süper Lig’de yeni sezon heyecanı Fenerbahçe için Ankara deplasmanında başlıyor. Avrupa kupaları nedeniyle resmi maç temposuna erkenden giren sarı-lacivertliler, ligdeki ilk sınavında Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, başkentten üç puanla dönerek güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları futbolseverlerin gündeminde. Peki, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler ve muhtemel 11’ler...