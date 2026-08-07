GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 Gelir İdaresi Başkanlığı 860 GUY alımı KPSS ve yaş şartı nedir?
GİB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri, başvuru yapmayı planlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden gerçekleştirilecek sınavın kontenjan dağılımı ve KPSS puan şartı açıklandı. İşte, 2026 Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavı başvuru ekranı ve şartları…
Gelir İdaresi Başkanlığı 860 personel alımı yapacak. Ön başvuruları 20-22 Ekim günleri arasında alınacak olan Gelir Uzman Yardımcısı alımında memuriyet, yaş, eğitim ve KPSS taban puanı şartı aranıyor. Yazılı giriş sınavı 21 Kasım 2026 Cumartesi günü e-Sınav olarak gerçekleştirilecek olan yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan adaylar başarılı olarak sayılacak. Sınavın ardından gerçekleştirilecek sözlü mülakat ile GİB personel alımı süreci tamamlanacak. İşte, 2026 GİB personel alımı başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler…
GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) olarak görev almak isteyen adayların başvuru tarihleri belli oldu. 2026 Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavı başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Adaylar ilk olarak 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında ön başvuru yapacak. Ön başvuru ücret ödemeleri ise 20-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.
Ön başvuru sürecinde gerekli sıralamaya giren adaylar, 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında nihai başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru işlemleri ise 6 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
2026 GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2026 Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların belirli eğitim, yaş ve KPSS puanı şartlarını taşıması gerekiyor. Adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel memuriyet şartlarını sağlaması gerekiyor.
Adayların ayrıca 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, yani 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olması şartı aranıyor. Başvuru için hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor.
GİB GUY ALIMI İÇİN KPSS PUANI KAÇ OLMALI?
Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına başvuracak adayların 2025 veya 2026 yıllarında gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavından belirlenen puan türlerinden en az 65 puan almış olması gerekiyor.
Başvurularda KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 veya KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden en az 65 puan alma şartı bulunuyor. KPSS puan şartını sağlayan adaylar, diğer başvuru koşullarını da taşımaları halinde sınav sürecine dahil olabilecek.
GİB GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yazılı aşaması 21 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde yapılacak e-Sınav saat 13.45'te başlayacak ve tek oturum halinde uygulanacak.
Sınav 90 dakika sürecek. Yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecek. Her il için belirlenen kontenjanın iki katı kadar aday ise sözlü sınava çağrılacak.
GİB GUY SINAVINI KAZANANLARIN ZORUNLU HİZMET SÜRESİ NE KADAR?
Gelir Uzman Yardımcılığı sınavını başarıyla tamamlayarak ataması yapılan adaylar, görev yapacakları ilde zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olacak. Buna göre ataması gerçekleştirilen personelin görev yaptığı ilde 5 yıl süreyle hizmet etmesi gerekecek.