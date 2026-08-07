Adayların ayrıca 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, yani 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olması şartı aranıyor. Başvuru için hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor.