Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar || Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz canlı izle!

        Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar || Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz canlı izle!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Fenerbahçe, Gornik Zabrze'nin konuğu olacak. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken en çok sorgulananlar arasında ise "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanal ve platformları neler?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz platform ve kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 18:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanal ve platformları neler? Bu akşam oynanacak Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı öncesinde karşılaşmayı merak edenler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimimizde derledik. İşte sorgulanıp araştırılan ayrıntılar...

        2

        GORNIK ZABRZE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Rövanş mücadelesi S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        3

        ŞİFRESİZ CANLI YAYIN PLATFORMLARI

        Górnik Zabrze - Fenerbahçe karşılaşmasının yayıncısı S Sport Plus’tır. Akıllı televizyon, bilgisayar, tablet veya mobil cihazlarınızdan abonelik başlatarak bu mücadeleyi HD çözünürlükte ve kesintisiz bir yayın kalitesiyle takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı televizyondan seyretmek isteyenler ise Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Turkcell TV+ platformlarındaki S Sport kanalı üzerinden yayına erişebilirler.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silivri'de otoyolda otomobile çarpıp önünü kestiler; saldırı kamerada

        SİLİVRİ'de, otoyol üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, sıkıştırdığı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra otomobilin önünü kesen şüpheliler, aracı tekmeleyip sürücüye saldırdı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar