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        Haberler Bilgi Gündem Gözler PTT personel alımı ilanında! PTT bu yıl personel alım yapacak mı, şartları neler?

        Gözler PTT personel alımı ilanında! PTT bu yıl personel alım yapacak mı, şartları neler?

        PTT personel alımı 2026 yılına ilişkin gelişmeler, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Gişe ve büro görevlisi, postacı, dağıtıcı ile farklı kadrolarda yeni personel alımı yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, "PTT personel alımı ne zaman yapılacak?", "Başvurular başladı mı?", "Şartlar açıklandı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, PTT'den yeni personel alımı ilanı geldi mi? İşte 2026 PTT personel alımına ilişkin son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 13:28 Güncelleme:
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        "PTT personel alımı başvuruları başladı mı?" sorusu, 2026 yılında iş arayan binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. PTT bünyesinde gişe ve büro görevlisi, postacı, dağıtıcı ve çeşitli unvanlarda istihdam edilmek isteyen adaylar, yayımlanacak resmi ilanı bekliyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları belli oldu mu? İşte PTT personel alım sürecine ilişkin merak edilen son gelişmeler...

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        PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

        PTT personel alımı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Personel alımına ilişkin duyuru yapılıp tarihlerin belli olması durumunda detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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        PTT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Güncel bir PTT personel alımı ilanı bulunmuyor. Olması durumunda kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli olası detaylar şöyle;

        PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

        Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

        Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

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        PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

        a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

        b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

        c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

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        ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

        f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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        g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

        ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

        h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

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