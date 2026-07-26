GÖZLER RESMİ DUYURUDA! ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları nereden sorgulanır?

ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığının 15 bin personel alımına ilişkin sonuçlar tek bir merkezi liste üzerinden yayımlanmadı. Merkez teşkilatındaki bazı kadrolar için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar açıklanırken, taşra teşkilatına yönelik duyurular ilgili adalet komisyonlarının resmi internet sitelerinde ilan ediliyor.

Yayımlanan listeler kesin atama sonuçlarını değil, uygulamalı veya sözlü sınav aşamasına çağrılan adayları kapsıyor. Sözlü sınavların ise 3 Ağustos-2 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.