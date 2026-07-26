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        Haberler Bilgi Gündem GÖZLER RESMİ DUYURUDA! ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları nereden sorgulanır?

        GÖZLER RESMİ DUYURUDA! ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları nereden sorgulanır?

        Adalet Bakanlığının 2026 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 15 bin sözleşmeli personel alımında başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir ve destek personeli kadroları için yapılan başvurular değerlendirmeye alınırken adaylar, sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini ve sorgulamanın nereden yapılacağını merak ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından uygulanacak sözlü sınav, uygulama sınavı ve atama süreçlerine ilişkin takvim de yakından takip ediliyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, adayları bundan sonraki aşamada neler bekliyor? İşte başvuru sonuçları ve sınav sürecine dair merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        Adalet Bakanlığının 2026 yılı için açtığı 15 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Yapılan başvuruların değerlendirme süreci devam ederken, sonuçların hangi tarihte ve hangi ekran üzerinden ilan edileceği araştırıyor. Adaylar ayrıca uygulama sınavı, sözlü sınav ve atama aşamalarına ilişkin takvimi de yakından takip ediyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nereden yapılacak? İşte alım sürecinin sonraki aşamalarına ilişkin öne çıkan bilgiler…

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adalet Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuç takvimini henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Başvuruların incelenmesinin tamamlanmasının ardından, bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan adayların ve sözlü sınava çağrılacak isimlerin ilan edilmesi bekleniyor.

        Adliye komisyonlarının değerlendirme süreci dikkate alındığında, sonuç duyurularının Ağustos ayının ilk haftasından itibaren komisyonlar tarafından aşamalı olarak yayımlanabileceği tahmin ediliyor.

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, sorgulama işlemlerini Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığının 15 bin personel alımına ilişkin sonuçlar tek bir merkezi liste üzerinden yayımlanmadı. Merkez teşkilatındaki bazı kadrolar için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar açıklanırken, taşra teşkilatına yönelik duyurular ilgili adalet komisyonlarının resmi internet sitelerinde ilan ediliyor.

        Yayımlanan listeler kesin atama sonuçlarını değil, uygulamalı veya sözlü sınav aşamasına çağrılan adayları kapsıyor. Sözlü sınavların ise 3 Ağustos-2 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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        KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

        Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;

        Zabıt Katibi: 5.259 kişi

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

        Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

        Mübaşir: 1.041 kişi

        İcra Kâtibi: 900 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

        Psikolog: 410 kişi

        Teknisyen: 322 kişi

        Büro Personeli: 316 kişi

        Hemşire: 286 kişi

        Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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