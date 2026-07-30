GSB 550 PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların başvurduğu 550 sözleşmeli personel alımında başvuru dönemi sona erdi. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilat birimlerinde diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonlarında gerçekleştirilecek alım için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler değerlendirme sonuçlarına çevrildi. Peki 2026 GSB 550 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman ilan edilecek, sonuç sorgulama işlemi hangi ekran üzerinden yapılacak? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapacağı 550 sözleşmeli personel alımında başvuru aşaması tamamlandı. Diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadroları için başvuruda bulunan adaylar, değerlendirme sonuçlarının yayımlanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki 2026 GSB 550 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman duyurulacak, adaylar sonuçlara hangi platformdan ulaşabilecek? İşte başvuru sürecinin ardından merak edilen detaylar…
GSB 550 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB'nin 550 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Değerlendirme sürecinin ardından her pozisyon için belirlenen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sonuç duyurusu ve sözlü sınav takvimi, Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi internet adresi üzerinden yayımlanacak. Adaylar ayrıca başvurularının güncel durumunu Kariyer Kapısı platformundan takip edebilecek.