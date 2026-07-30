GSB 550 PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapacağı 550 sözleşmeli personel alımında başvuru aşaması tamamlandı. Diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadroları için başvuruda bulunan adaylar, değerlendirme sonuçlarının yayımlanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki 2026 GSB 550 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman duyurulacak, adaylar sonuçlara hangi platformdan ulaşabilecek? İşte başvuru sürecinin ardından merak edilen detaylar…