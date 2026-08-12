GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA? 12 Ağustos 2026 Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi, nereden izlenecek? Tam Güneş Tutulması canlı NASA yayını!
Güneş Tutulması saati ve görüleceği ülkeler gündemde en çok araştırılan konular arasında zirveye yerleşti. Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği tutulma için heyecan dorukta. Yılın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Tam Güneş Tutulması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle oluşacak gök olayı, Kuzey Atlantik ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde tam olarak gözlemlenebilecek. Peki, Güneş Tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülecek mi, nereden izlenecek? İşte Tam Güneş Tutulması canlı NASA yayın ekranı…
Kuzey Yarımküre’de heyecanla beklenen Tam Güneş Tutulması için nefesler tutuldu. 12 Ağustos 2026 Çarşamba bugün gerçekleşecek olan bu tutulma, doğa tutkunlarına gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Ay’ın Güneş’i tamamen örtmesiyle oluşacak bu doğa olayı öncesinde tutulmanın başlama saati ve Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda ‘’Güneş Tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülecek mi, nereden izlenecek?’’ sorularına yanıt aranıyor. İşte, Ağustos 2026 Güneş Tutulması saati, görüleceği ülkeler ve NASA canlı yayın ekranı!
TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kuzey Yarımküre’nin belirli bölgelerinde gündüzü alacakaranlığa dönüştürecek Tam Güneş Tutulması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü meydana gelecek.
Astronomik hesaplamalara göre parçalı tutulma süreci, TSİ 18.34 civarında başlayacakken, tam tutulma evresi TSİ 19.58’de gerçekleşecek. Tutulmanın zirve noktası ve en yoğun anı ise TSİ 20.47’de yaşanacak.
Tam tutulma anının süresi yaklaşık 2 dakika 18 saniye olacak. Tutulmanın izlenme şekli ise bulunulan bölgeye göre tam veya parçalı olacak.
TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DE GÖRÜLECEK Mİ, NEREDEN İZLENECEK?
Yılın en önemli gök olaylarından biri olan Tam Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmanın maksimum seviyeye ulaştığı saatlerde Güneş, ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş olacağı için bu gök olayı Türkiye'den hem tam hem de parçalı olarak gözlemlenemeyecek.
2026 TAM GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDEN İZLENEBİLECEK?
NASA'nın yayımladığı tutulma haritasına göre Tam Güneş Tutulması; Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, Atlas Okyanusu, İspanya ve Portekiz'in küçük bir bölümünden izlenebilecek.
Tam tutulma hattının dışında kalan bölgelerde ise Ay, Güneş'in yalnızca bir bölümünü kapatacak. İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük bir bölümü, Kuzeybatı Afrika, Kanada'nın büyük kısmı ve ABD'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde parçalı Güneş tutulması gözlemlenebilecek.
Dünyada yaklaşık 1 milyar kişinin tam veya kısmi tutulma bölgesinde olaya tanıklık etmesi bekleniyor.
NASA GÜNEŞ TUTULMASINI CANLI YAYINLAYACAK
NASA, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekşecek Tam Güneş Tutulması’nı Türkiye saatiyle 20.15'ten itibaren canlı yayınlayacak.
Tutulmayı bulunduğu bölgeden izleyemeyenler, gökyüzü olayını NASA'nın nasa.gov/live adresi üzerinden takip edebilecek.