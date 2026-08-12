GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA? 12 Ağustos 2026 Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi, nereden izlenecek? Tam Güneş Tutulması canlı NASA yayını!

Tam tutulma hattının dışında kalan bölgelerde ise Ay, Güneş'in yalnızca bir bölümünü kapatacak. İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük bir bölümü, Kuzeybatı Afrika, Kanada'nın büyük kısmı ve ABD'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde parçalı Güneş tutulması gözlemlenebilecek.

Dünyada yaklaşık 1 milyar kişinin tam veya kısmi tutulma bölgesinde olaya tanıklık etmesi bekleniyor.