GÜNEŞ TUTULMASINDAN EN ÇOK BU BURÇ ETKİLENECEK!

Astrolojik yorumlara göre Aslan, Kova, Koç, Boğa ve Akrep burçları tutulmanın temalarını daha belirgin hissedebilir. Özellikle doğum haritasında Aslan'ın 20 derecesine yakın önemli yerleşimleri bulunan kişiler açısından tutulmanın etkilerinin daha kişisel yorumlanabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte yalnızca Güneş burcuna bakarak kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değildir; yükselen burç ve doğum haritasındaki diğer yerleşimler de değerlendirilir.