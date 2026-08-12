30 yıl sonra bir ilk! 12 Ağustos 2026 tam Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? En çok bu 4 burç etkilenecek
2026 yılının dikkat çeken gök olaylarından tam Güneş tutulması, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 20.47'de gerçekleşecek. 12 Ağustos'ta meydana gelecek olan Güneş tutulmasının yanı sıra Perseid Meteor Yağmuru, Yeni Ay ve 6 gezegenin hizalanması da aynı gün yaşanacak. Yaklaşık 20 derecede Aslan burcunda meydana gelecek olan tam Güneş tutulması, hayatın belirli alanlarında yön değişikliği ve yeni başlangıçları gündeme getirecek. Peki, Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte, 12 Ağustos 2026 tam Güneş tutulmasının en çok etkileyeceği burçlar…
Güneş tutulması burçlara etkileri, astrolojiye ilgi duyanlar tarafından yakından takip ediliyor. 12 Ağustos Çarşamba günü yaşanacak bu gökyüzü olayı, Ay’ın Dünya ile Güneş’in arasına girmesiyle tam Güneş tutulması şeklinde gerçekleşecek. NASA'nın açıkladığı verilere göre tam tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'in küçük bir bölümünden gözlemlenecek. Aslan burcunda gerçekleşecek olan tutulma özellikle Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçlarında daha belirgin hissedilecek. İşte, 12 Ağustos tam Güneş tutulması burçlara etkileri…
2 DAKİKA 18 SANİYE SÜRECEK
Aslan burcunda gerçekleşecek olan Tam Güneş Tutulması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü meydana gelecek. Tutulmanın maksimum evresi Türkiye saat ile 20:47'de yaşanacak. Bulunulan bölgeye göre tam veya parçalı olarak gerçekleşecek olan tam tutulma süresinin yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürmesi bekleniyor.
6 GEZEGEN HİZALANACAK!
12 Ağustos'ta meydana gelecek olan Güneş tutulmasının yanında bir kaç tane daha astronomik olay yaşanacak. Perseid Meteor Yağmuru, Yeni Ay, 6 gezegenin hizalanması ve Tam Güneş Tutulması aynı gün yaşanacak.
GÜNEŞ TUTULMASINDAN EN ÇOK BU BURÇ ETKİLENECEK!
Astrolojik yorumlara göre Aslan, Kova, Koç, Boğa ve Akrep burçları tutulmanın temalarını daha belirgin hissedebilir. Özellikle doğum haritasında Aslan'ın 20 derecesine yakın önemli yerleşimleri bulunan kişiler açısından tutulmanın etkilerinin daha kişisel yorumlanabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte yalnızca Güneş burcuna bakarak kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değildir; yükselen burç ve doğum haritasındaki diğer yerleşimler de değerlendirilir.
YENİ BAŞLANGIÇLAR VE YÖN DEĞİŞİKLİKLERİ ÖN PLANDA!
12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş tutulması, astrolojik açıdan yeni başlangıçların ve önemli kararların habercisi olarak değerlendiriliyor. Aslan burcunda meydana gelecek tutulma; özgüven, aşk hayatı, kariyer, yaratıcılık ve kişinin kendisini ortaya koyma biçimiyle ilgili konuları öne çıkarabilir. Bazı burçlar için yeni bir sayfa açılırken bazıları geçmişten gelen meselelerle yüzleşmek durumunda kalabilir.
Özellikle Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçlarının tutulmanın etkilerini daha yoğun hissedebileceği düşünülüyor. Bununla birlikte Koç, Yay ve Terazi gibi ateş ve hava gruplarındaki burçlar da sosyal hayat, aşk ve kariyer alanlarında hareketli bir döneme girebilir.
KOÇ
Koç burçları için tutulma aşk, sosyal çevre ve kendini ifade etme konularını gündeme taşıyabilir. Uzun süredir cesaret edemediğiniz bir konuda adım atmanız mümkün. Bekar Koçlar için yeni bir tanışma, ilişkisi olanlar için ise ilişkinin geleceğine dair önemli bir karar gündeme gelebilir.
BOĞA
Boğa burçlarının gündeminde kariyer ve aile hayatı olabilir. İş değişikliği, yeni bir görev ya da çalışma düzeninde önemli bir değişiklik söz konusu olabilir. Ev ve aileyle ilgili alınacak bir karar da önümüzdeki dönemin seyrini değiştirebilir.
İKİZLER
İkizler için tutulma iletişim, eğitim ve seyahat başlıklarını öne çıkarıyor. Yeni bir eğitim programına başlamak, önemli bir görüşme yapmak veya uzun zamandır planlanan bir yolculuğa çıkmak gündeme gelebilir. Söyleyeceğiniz bir söz ise bazı ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
YENGEÇ
Yengeç burçları para ve maddi güvence konularına odaklanabilir. Gelir kaynaklarında değişiklik, yeni bir kazanç fırsatı veya önemli bir harcama kararı gündeme gelebilir. Maddi konularda acele karar vermek yerine uzun vadeli düşünmek önem kazanacak.
ASLAN
Tutulmanın en güçlü hissedileceği burçlardan biri Aslan. Kendinizi yenilemek, hayatınızda yeni bir sayfa açmak ve artık size hizmet etmeyen alışkanlıkları geride bırakmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatı, görünüş, kariyer ve kişisel hedefler konusunda önemli kararlar alınabilir.
BAŞAK
Başaklar için tutulma daha çok iç dünyaya ve geçmişte kalan konulara işaret ediyor. Uzun süredir zihninizi meşgul eden bir mesele kapanışa ulaşabilir. Kendinizi yormadan, yeni döneme hazırlanmak ve geçmişten gelen yükleri bırakmak önceliğiniz olabilir.
TERAZİ
Terazi burçları sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde hareketli bir döneme girebilir. Yeni insanlarla tanışabilir, bir grubun veya projenin parçası olabilirsiniz. Geleceğe yönelik hedefleriniz konusunda sürpriz bir gelişme yaşanması da mümkün.
AKREP
Akrep burçlarının gündeminde kariyer ve toplum önündeki imajları olabilir. İş hayatında dikkat çekebilir, üstlerinizden yeni bir teklif veya sorumluluk alabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz bir gelişmenin artık somut hale gelmesi mümkün.
YAY
Yay burçları için tutulma eğitim, seyahat ve gelecek planlarını hareketlendirebilir. Yeni bir şehir, yeni bir eğitim veya farklı bir yaşam düzeni fikri gündeme gelebilir. Kendinizi geliştireceğiniz bir fırsat, önümüzdeki aylarda hayatınızda önemli bir değişimin kapısını açabilir.
OĞLAK
Oğlaklar ortak para, borçlar ve finansal paylaşımlar konusunda önemli kararlar alabilir. Bir borcun kapanması, yeni bir ödeme planı veya maddi bir ortaklık gündeme gelebilir. Duygusal ilişkilerde ise güven ve bağlılık konuları daha fazla önem kazanabilir.
KOVA
Kova burçları için tutulmanın ana gündemi ilişkiler. Aşk hayatında yeni bir başlangıç yapılabileceği gibi devam eden bir ilişkinin geleceği hakkında da net bir karar alınabilir. İş ortaklıklarında da önemli görüşmeler ve anlaşmalar gündeme gelebilir.
BALIK
Balık burçları çalışma hayatı ve günlük düzenlerinde değişikliğe hazırlanabilir. Yeni bir iş fırsatı, görev değişikliği veya yaşam alışkanlıklarında yenilik gündeme gelebilir. Özellikle uzun süredir ertelediğiniz bir düzen değişikliğini hayata geçirmek için motivasyon bulabilirsiniz.