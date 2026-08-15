GÜNÜN MAÇ LİSTESİ | 15 Ağustos 2026 Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda?
Cumartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına çıkarken, Trabzonspor ise Kasımpaşa karşısında üç puan arayacak. Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük-Ümraniyespor ve Bursaspor-Iğdır FK karşılaşmaları dikkat çekerken, Avrupa'da da La Liga heyecanı Sevilla ve Alaves'in maçlarıyla devam edecek. Peki, 15 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte günün maç programı ve canlı yayın detayları...
15 Ağustos Cumartesi günü futbol gündemi hem Türkiye’de hem de Avrupa’da oynanacak karşılaşmalarla hareketlenecek. Süper Lig’in açılış haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında sahne alırken Trabzonspor da Kasımpaşa karşısında sezonun ilk puanlarını arayacak. 1. Lig’de Fatih Karagümrük-Ümraniyespor ve Bursaspor-Iğdır FK maçları öne çıkarken, Avrupa futbolunda da La Liga karşılaşmaları takip edilecek. Futbolseverler gün boyunca maçların başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştıracak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 15 Ağustos Cumartesi gününün maç takvimi...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig
19:00 Kasımpaşa-Trabzonspor (beIN Sport 1)
19:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (beIN Sport 2)
21:30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (beIN Sport 1)
21:30 Gaziantep FK-Alanyaspor (beIN Sport 2)
1. Lig
19:00 Fatih Karagümrük-Ümraniyespor (TRT Tabii Spor 6)
19:00 İstanbulspor-Bodrum FK (TRT Spor)
21:30 Bursaspor-Iğdır FK (TRT Spor)
21:30 Manisa FK-Van Spor FK (TRT Türk)