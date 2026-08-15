GÜNÜN MAÇ LİSTESİ | 15 Ağustos 2026 Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda?

15 Ağustos Cumartesi günü futbol gündemi hem Türkiye’de hem de Avrupa’da oynanacak karşılaşmalarla hareketlenecek. Süper Lig’in açılış haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında sahne alırken Trabzonspor da Kasımpaşa karşısında sezonun ilk puanlarını arayacak. 1. Lig’de Fatih Karagümrük-Ümraniyespor ve Bursaspor-Iğdır FK maçları öne çıkarken, Avrupa futbolunda da La Liga karşılaşmaları takip edilecek. Futbolseverler gün boyunca maçların başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştıracak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 15 Ağustos Cumartesi gününün maç takvimi...