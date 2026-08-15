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        Haberler Bilgi GÜNÜN MAÇ LİSTESİ | 15 Ağustos 2026 Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda?

        GÜNÜN MAÇ LİSTESİ | 15 Ağustos 2026 Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda?

        Cumartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına çıkarken, Trabzonspor ise Kasımpaşa karşısında üç puan arayacak. Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük-Ümraniyespor ve Bursaspor-Iğdır FK karşılaşmaları dikkat çekerken, Avrupa'da da La Liga heyecanı Sevilla ve Alaves'in maçlarıyla devam edecek. Peki, 15 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte günün maç programı ve canlı yayın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        1

        15 Ağustos Cumartesi günü futbol gündemi hem Türkiye’de hem de Avrupa’da oynanacak karşılaşmalarla hareketlenecek. Süper Lig’in açılış haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında sahne alırken Trabzonspor da Kasımpaşa karşısında sezonun ilk puanlarını arayacak. 1. Lig’de Fatih Karagümrük-Ümraniyespor ve Bursaspor-Iğdır FK maçları öne çıkarken, Avrupa futbolunda da La Liga karşılaşmaları takip edilecek. Futbolseverler gün boyunca maçların başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştıracak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 15 Ağustos Cumartesi gününün maç takvimi...

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI

        Trendyol Süper Lig

        19:00 Kasımpaşa-Trabzonspor (beIN Sport 1)

        19:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (beIN Sport 2)

        21:30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (beIN Sport 1)

        21:30 Gaziantep FK-Alanyaspor (beIN Sport 2)

        3

        1. Lig

        19:00 Fatih Karagümrük-Ümraniyespor (TRT Tabii Spor 6)

        19:00 İstanbulspor-Bodrum FK (TRT Spor)

        21:30 Bursaspor-Iğdır FK (TRT Spor)

        21:30 Manisa FK-Van Spor FK (TRT Türk)

        4

        İspanya-LaLiga

        20:30 Deportivo Alaves-Getafe (S Sport, S Sport Plus)

        22:30 Sevilla-Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)

        5

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        19:15 Al Taawon-Al Khaleej

        21:00 Al Nassr-Al Fateh (S Sport)

        21:00 Al Ittihad-Jeddah-Al Kholood

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