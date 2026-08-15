Habertürk TV frekans bilgileri değişiyor! 16 Ağustos 2026 Türksat 4A Habertürk TV yeni frekans bilgileri ve kanal tarama adımları
Türksat 3A uydusu, tasarım ve teknolojik ömrünü tamamladığı için 16 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla devre dışı bırakılıyor. Türksat 3A'da yer alan TV ve radyo yayınları, televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların tüm izleyicilere sunulabilmesi için daha güncel ve yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına taşınıyor. TKGS özelliği olmayan eski nesil uydu alıcılarına sahip izleyiciler frekanslarını güncelleyerek yayınları kesintisiz izleyebilecek. Habertürk TV yeni frekans bilgilerini paylaştı. Peki, Habertürk TV kanal ve frekans ayarı nasıl yapılır? İşte 16 Ağustos 2026 Türksat 4A Habertürk TV frekans bilgileri ve kanal tarama adımları...
Türksat tarafından 2008 yılında hizmete alınan Türksat 3A uydusu, teknolojik ömrünü tamamladı ve emekliye ayrılıyor. Bu sebeple 16 Ağustos 2026 tarihinden itibaren bütün televizyon ve radyo yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında güncelleme otomatik gerçekleşecekken, diğer uydu alıcılarında manuel kanal yapılması gerekecek. Habertürk TV yayınlarını kesintisiz olarak izleyebilmeniz için yeni frekans bilgilerini haberimizde derledik. Peki, Habertürk TV kanal ve frekans ayarı nasıl yapılır? İşte 16 Ağustos 2026 Türksat 4A Habertürk TV frekans bilgileri ve kanal tarama adımları…
TÜRKSAT UYDULARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
16 Ağustos 2026 tarihinde televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor.
TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında Habertürk TV’yi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmenize gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek.
Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk TV yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
HABERTÜRK TV VE HABERTÜRK RADYO FREKANS BİLGİLERİ
HABERTURK HD (UYDU)
Uydu: Türksat 4A 42° Doğu
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 27.500 Msym/s
FEC Rate: 3/4
HABERTURK RADYO (UYDU)
Uydu: Türksat 4A 42° Doğu
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 27.500 Msym/s
FEC Rate: 3/4
KANAL TARAMA ADIMLARI
Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın
Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.
2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin
Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500
FEC Rate: ¾
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin
Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.
Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.
5. Kanal Taramasını Başlatın
Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.
Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.
Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme
Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.
Örnek olarak:
12380 MHz — Dikey (V) — 27500
12423 MHz — Yatay (H) — 30000
Bu frekanslardan uygun olanını girerek şebeke taramasını başlatabilir ve uydu alıcınızın desteklediği ölçüde güncel kanal listesinin otomatik olarak taranmasını sağlayabilirsiniz.