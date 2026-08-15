Habertürk TV frekans bilgileri değişiyor! 16 Ağustos 2026 Türksat 4A Habertürk TV yeni frekans bilgileri ve kanal tarama adımları

Türksat tarafından 2008 yılında hizmete alınan Türksat 3A uydusu, teknolojik ömrünü tamamladı ve emekliye ayrılıyor. Bu sebeple 16 Ağustos 2026 tarihinden itibaren bütün televizyon ve radyo yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında güncelleme otomatik gerçekleşecekken, diğer uydu alıcılarında manuel kanal yapılması gerekecek. Habertürk TV yayınlarını kesintisiz olarak izleyebilmeniz için yeni frekans bilgilerini haberimizde derledik. Peki, Habertürk TV kanal ve frekans ayarı nasıl yapılır? İşte 16 Ağustos 2026 Türksat 4A Habertürk TV frekans bilgileri ve kanal tarama adımları…