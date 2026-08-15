Türksat 3A uydusu kapanıyor. 16 Ağustos 2026 tarihinden itibaren bütün televizyon ve radyo yayınları Türksat 4A'ya taşınacak. Kanallar, izleyicilerine daha net ve canlı bir HD deneyimi sunmak için frekanslarını güncelleyecek. HT Spor frekans bilgileri de 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece değişecek. Peki, Türksat 4A HT Spor TV Frekans, Polarizasyon, Symbol Rate, FEC Rate bilgileri neler, kanal tarama nasıl yapılır? İşter 16 Ağustos 2026’dan itibaren geçerli olacak HT Spor frekans bilgileri ve adım adım kanal tarama rehberi!