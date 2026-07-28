İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Temmuz su kesintisi: İşte su kesintisi yaşanacak mahalleler
İSKİ, İstanbul'un 3 ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme ve montaj çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere 12 saat boyunca su verilemeyecek. Kesinti, 28 Temmuz 2026 Salı günü sabah saatlerinde başlayacak. Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'de birçok mahalle çalışmadan etkilenecek. Kent sakinlerinin su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları istendi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İSKİ'nin 28 Temmuz su kesintisi duyurusu ve etkilenecek mahalleler...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 28 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle üç ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintinin nedeni, Esenler'de bulunan isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışması olarak duyuruldu. Çalışmalar süresince Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'in belirli mahallelerine su verilemeyecek. Su kesintisinin tamamlanmasının ardından şebekeye kademeli olarak yeniden su verilecek. Peki, İstanbul'da su kesintisi saat kaçta başlayacak, hangi mahalleler etkilenecek? İşte İSKİ'nin açıkladığı detaylar...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN KESİLECEK, NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ'nin açıklamasına göre planlı su kesintisi 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 09.00'da başlayacak.
İsale hattında yapılacak iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından saat 21.00 itibarıyla bölgelere yeniden su verilmesi planlanıyor.
Toplam 12 saat sürecek çalışma boyunca vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
SU KESİNTİSİ NEDEN YAPILACAK?
İSKİ, kesintinin Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Münzevi–Bayrampaşa–Esenler isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışmaları nedeniyle uygulanacağını açıkladı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki içme suyu altyapısının daha güvenli ve verimli hale getirilmesi hedefleniyor.
BAYRAMPAŞA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER
Bayrampaşa'da su kesintisinden etkilenecek mahalleler şunlar:
Yenidoğan Mahallesi
Orta Mahallesi
Altıntepsi Mahallesi
Vatan Mahallesi
Terazidere Mahallesi
ESENLER'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER
Esenler'de planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleler ise şöyle:
Namık Kemal Mahallesi
Davutpaşa Mahallesi
Yavuz Selim Mahallesi
Çifte Havuzlar Mahallesi
Mimar Sinan Mahallesi
Nene Hatun Mahallesi
Fevzi Çakmak Mahallesi
Menderes Mahallesi
GÜNGÖREN'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER
Güngören ilçesinde su kesintisi uygulanacak mahalleler şunlar:
Gençosman Mahallesi
Sanayi Mahallesi
İSKİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI
İSKİ, planlı çalışma nedeniyle su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almalarını tavsiye etti. Çalışmaların planlanan saatte tamamlanması halinde suyun şebekeye kademeli olarak verilmesi beklenirken, basınç dengesinin sağlanmasına bağlı olarak bazı noktalarda suyun normale dönmesi kısa bir süre daha alabilir.