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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Temmuz su kesintisi: İşte su kesintisi yaşanacak mahalleler

        İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 28 Temmuz su kesintisi: İşte su kesintisi yaşanacak mahalleler

        İSKİ, İstanbul'un 3 ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme ve montaj çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere 12 saat boyunca su verilemeyecek. Kesinti, 28 Temmuz 2026 Salı günü sabah saatlerinde başlayacak. Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'de birçok mahalle çalışmadan etkilenecek. Kent sakinlerinin su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları istendi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İSKİ'nin 28 Temmuz su kesintisi duyurusu ve etkilenecek mahalleler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 01:05 Güncelleme:
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 28 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle üç ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintinin nedeni, Esenler'de bulunan isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışması olarak duyuruldu. Çalışmalar süresince Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'in belirli mahallelerine su verilemeyecek. Su kesintisinin tamamlanmasının ardından şebekeye kademeli olarak yeniden su verilecek. Peki, İstanbul'da su kesintisi saat kaçta başlayacak, hangi mahalleler etkilenecek? İşte İSKİ'nin açıkladığı detaylar...

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        İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN KESİLECEK, NE ZAMAN GELECEK?

        İSKİ'nin açıklamasına göre planlı su kesintisi 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 09.00'da başlayacak.

        İsale hattında yapılacak iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından saat 21.00 itibarıyla bölgelere yeniden su verilmesi planlanıyor.

        Toplam 12 saat sürecek çalışma boyunca vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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        SU KESİNTİSİ NEDEN YAPILACAK?

        İSKİ, kesintinin Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Münzevi–Bayrampaşa–Esenler isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışmaları nedeniyle uygulanacağını açıkladı.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki içme suyu altyapısının daha güvenli ve verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

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        BAYRAMPAŞA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

        Bayrampaşa'da su kesintisinden etkilenecek mahalleler şunlar:

        Yenidoğan Mahallesi

        Orta Mahallesi

        Altıntepsi Mahallesi

        Vatan Mahallesi

        Terazidere Mahallesi

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        ESENLER'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

        Esenler'de planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleler ise şöyle:

        Namık Kemal Mahallesi

        Davutpaşa Mahallesi

        Yavuz Selim Mahallesi

        Çifte Havuzlar Mahallesi

        Mimar Sinan Mahallesi

        Nene Hatun Mahallesi

        Fevzi Çakmak Mahallesi

        Menderes Mahallesi

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        GÜNGÖREN'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

        Güngören ilçesinde su kesintisi uygulanacak mahalleler şunlar:

        Gençosman Mahallesi

        Sanayi Mahallesi

        İSKİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

        İSKİ, planlı çalışma nedeniyle su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almalarını tavsiye etti. Çalışmaların planlanan saatte tamamlanması halinde suyun şebekeye kademeli olarak verilmesi beklenirken, basınç dengesinin sağlanmasına bağlı olarak bazı noktalarda suyun normale dönmesi kısa bir süre daha alabilir.

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